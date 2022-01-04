Год назад: главные новости февраля-2021
Самый короткий месяц года оказался богат на происшествия и уголовные дела, в том числе такие экзотические как «дело об отравлении водой».
Главное:
На карте Красноярского края не оказалось газопровода, и это правильно
Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб
Кредитный рейтинг Красноярского края повысили
Иркутская область присоединится к «Енисейской Сибири»
«КрасАвиа» начала эксплуатацию ATR 72
Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра
«Русгидро» готовится к переезду в Красноярск
Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов
Город:
Проспект Мира в Красноярске могут отдать горожанам для прогулок
Разработчики метро в Красноярске требуют заплатить им за работу
Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске
«Китайский торговый дом» в Красноярске подешевел в три раза
50-метровое колесо обозрения появится на правом берегу Красноярска
Основатель парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытии
В Красноярск возвращается фестиваль «Зеленый»
«Решения еще нет» — мэрия Красноярска пояснила планы изменения движения на Аэровокзальной
Бизнес:
«Выпечка, суши и пицца» — как изменился красноярский общепит за год
Кондитерская Vivo&Jolly купила последние «Бельгийские пекарни» в Красноярске
0.75 Please и «Тунгуска» попали в ТОП-50 национальной ресторанной премии
Опрос «ДК»: Кому без ИП жить хорошо?
Красноярская компания попала в сотню лучших семейных бизнесов России
Уголовные дела:
Задержан адвокат Анатолия Быкова в Красноярске
Дело экс-главы красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда
Принято решение об аресте депутата Заксобрания по делу о взятках
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления водой
Подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске отправили в СИЗО
Утраты:
Красноярск прощается с Александром Мелкумяном