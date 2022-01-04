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Год назад: главные новости февраля-2021

Год назад: главные новости февраля-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Самый короткий месяц года оказался богат на происшествия и уголовные дела, в том числе такие экзотические как «дело об отравлении водой».

#НОВОСТИ

Главное:

На карте Красноярского края не оказалось газопровода, и это правильно

Компания «Сисим» выплатила 180 млн рублей за экологический ущерб

Кредитный рейтинг Красноярского края повысили

Иркутская область присоединится к «Енисейской Сибири»

«КрасАвиа» начала эксплуатацию ATR 72

Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра

«Русгидро» готовится к переезду в Красноярск

Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов

 

Город:

Проспект Мира в Красноярске могут отдать горожанам для прогулок

Разработчики метро в Красноярске требуют заплатить им за работу

Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске

«Китайский торговый дом» в Красноярске подешевел в три раза

50-метровое колесо обозрения появится на правом берегу Красноярска

Основатель парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытии

В Красноярск возвращается фестиваль «Зеленый»

«Решения еще нет» — мэрия Красноярска пояснила планы изменения движения на Аэровокзальной

 

Бизнес:

«Выпечка, суши и пицца» — как изменился красноярский общепит за год

Кондитерская Vivo&Jolly купила последние «Бельгийские пекарни» в Красноярске

0.75 Please и «Тунгуска» попали в ТОП-50 национальной ресторанной премии

Опрос «ДК»: Кому без ИП жить хорошо?

Красноярская компания попала в сотню лучших семейных бизнесов России

 

Уголовные дела:

Задержан адвокат Анатолия Быкова в Красноярске

Дело экс-главы красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда

Принято решение об аресте депутата Заксобрания по делу о взятках

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления водой

Подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске отправили в СИЗО

 

Утраты:

Красноярск прощается с Александром Мелкумяном

 

Автор: Петр Савельев
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