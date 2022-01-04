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Год назад: главные новости марта-2021

Год назад: главные новости марта-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Новости глобальной экономики, успехи краевых предприятий и новые повороты в «долгоиграющих» сюжетах, все это – март 2021-го года.

#НОВОСТИ

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Уголовные дела:

Дело дилера Toyota-Lexus передано в суд

 

 

Автор: Петр Савельев
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