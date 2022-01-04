Год назад: главные новости марта-2021
Новости глобальной экономики, успехи краевых предприятий и новые повороты в «долгоиграющих» сюжетах, все это – март 2021-го года.
Главное:
Губернатор Усс снизит налоги пострадавшим предпринимателям
Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты
В Красноярском крае самые высокие зарплаты в Сибири
Виды Красноярска уберут с 10-рублевой купюры
Андрей Модестов «легко отпустил» онкодиспансер
Китай закрыл границы для красноярского леса
Ковид VS Лесники: в КрасЖД объяснили проблемы с поставками красноярского леса в Китай
Владимир Егоров продает агрохолдинг «Сибиряк»
Завод холодильников «Бирюса» получил рекордную прибыль
Успехи в освоении Арктики предлагают ввести в KPI для губернаторов
«В среднесрочной и долгосрочной перспективе»: как край получит деньги «Норникеля»
«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу
Политика:
Анатолия Быкова могут выдвинуть в Госдуму
Ресторатор и блогер Владимиров оштрафован за экстремизм
Город:
На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка
Вечное «Кантри»: сносить нельзя оставить
Рестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматом
Отслеживать нарушителей ПДД в Красноярске начнут с помощью автобусных видеорегистраторов
Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
Новый директор Татышев-парка разберется с незаконными предпринимателями
Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройки
В Красноярске продается одна из самых больших квартир в России
В военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жилья
Василий Слонов предложил подумать о глобальном бренде Красноярска
Уголовные дела:
Дело дилера Toyota-Lexus передано в суд