Год назад: главные новости апреля-2021
Главное событие апреля – Красноярский экономический форум, который из-за коронавируса прошел в гибридном формате: все «очные» гости уместились в конгресс-холле СФУ.
Главное:
Первая очередь красноярского метро будет стоить 114 млрд рублей
На решение проблемы обманутых дольщиков Красноярского края потратят 6 млрд рублей
Красноярскую строительную компанию «Зодчий» признали банкротом
Сетевые ретейлеры нарастили долю в торговле Красноярского края
Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива
В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса
Воспоминания Сергея Шойгу вошли в лонг-лист литературной премии «Большая книга»
«Билет за 3 млн» - самый дорогой поезд в России пройдет через Красноярск
Собственная версия коронавируса выявлена в Сибири
Красноярский бизнес стал почти вдвое убыточнее
Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
Александр Усс лично опроверг слухи об отставке
Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»
Меняйло назначен врио губернатора Северной Осетии
Красноярский аэропорт будет управлять воздушными воротами Хакасии
Путин отправил в отставку главу Тувы
Экс-депутат ЗС и бизнесмен назначен советником губернатора Красноярского края
Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам
Город:
Глава Красноярска прокомментировал информацию об отставке заместителей
Красноярская сеть магазинов PERSONA WOMAN ищет нового хозяина
В Красноярске появится деловой центр «Красноярск-Сити»
На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск — Москва
Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем
Красноярская пекарня запустила сервис «оплаты лицом»
На новую смотровую площадку Красноярска запустят канатку
Красноярск почти вдвое отстал от Новосибирска по вовлеченности в малый бизнес
Рядом с «Ветлужанкой» разобьют большой парк
Сквер у автовокзала все же сделают пешеходной зоной
В Красноярске строится термальный бассейн под открытым небом
«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения
Политика:
Депутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслуги
Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера
Анатолий Быков планирует выдвинуться в Госдуму
Уголовные дела:
Василий Моргун попал под уголовное дело
Сын Владимира Егорова задержан по делу о мошенничестве
Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили
Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока