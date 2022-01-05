Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Год назад: главные новости апреля-2021

Год назад: главные новости апреля-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Главное событие апреля – Красноярский экономический форум, который из-за коронавируса прошел в гибридном формате: все «очные» гости уместились в конгресс-холле СФУ.

#НОВОСТИ

Главное:

Первая очередь красноярского метро будет стоить 114 млрд рублей

На решение проблемы обманутых дольщиков Красноярского края потратят 6 млрд рублей

Красноярскую строительную компанию «Зодчий» признали банкротом

Сетевые ретейлеры нарастили долю в торговле Красноярского края

Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива

В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса

Воспоминания Сергея Шойгу вошли в лонг-лист литературной премии «Большая книга»

«Билет за 3 млн» - самый дорогой поезд в России пройдет через Красноярск

Собственная версия коронавируса выявлена в Сибири

Красноярский бизнес стал почти вдвое убыточнее

Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей

Александр Усс лично опроверг слухи об отставке

Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»

Меняйло назначен врио губернатора Северной Осетии

Красноярский аэропорт будет управлять воздушными воротами Хакасии

Путин отправил в отставку главу Тувы

Экс-депутат ЗС и бизнесмен назначен советником губернатора Красноярского края

Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам

 

Город:

Глава Красноярска прокомментировал информацию об отставке заместителей

Красноярская сеть магазинов PERSONA WOMAN ищет нового хозяина

В Красноярске появится деловой центр «Красноярск-Сити»

На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск — Москва

Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем

Красноярская пекарня запустила сервис «оплаты лицом»

На новую смотровую площадку Красноярска запустят канатку

Красноярск почти вдвое отстал от Новосибирска по вовлеченности в малый бизнес

Рядом с «Ветлужанкой» разобьют большой парк

Сквер у автовокзала все же сделают пешеходной зоной

В Красноярске строится термальный бассейн под открытым небом

«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения

 

Политика:

Депутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслуги

Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете

Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера

Анатолий Быков планирует выдвинуться в Госдуму

 

Уголовные дела:

Василий Моргун попал под уголовное дело

Сын Владимира Егорова задержан по делу о мошенничестве

Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили

Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Строительный бизнес все больше напоминает игру в рулеткуСтроительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку
  • Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерееЖителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее
  • На площади Мира в Красноярске появился тропический островокНа площади Мира в Красноярске появился тропический островок
  • Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическомуУровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому
  • В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.