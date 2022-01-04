Арендное жилье в Красноярске окупается быстрее, чем в других городах России

Аналитики компании этажи подсчитали средние сроки возврата вложений в арендное жилье в крупнейших городах страны. Столица замкнула тройку лидеров.

В Красноярске квартиры в новостройках, приобретаемые для сдачи в аренду в среднем окупаются за 8,6 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

В этом исследовании за эталон была взята квартира площадь 30 кв.м. Аналитики сравнивали средние стоимость квадратного метра и цену месячной аренды однушек в крупнейших городах России. В Красноярске эти цифры оказались на уровне 68,2 тысячи рублей и 19,2 тысячи рублей соответственно.

По сравнению с прошлым годом срок окупаемости сократился на семь месяцев», — говорится в материалах исследования.

Далее места в рейтинге распределились так:

Самара — 8,7 года;

Москва — 9 лет;

Новосибирска — 9,5 года;

Екатеринбург — 9,7 года;

Ростов-на-Дону — 10 лет;

Санкт-Петербург — 10,1 года;

Пермь — 10,6 года;

Волгоград — 11,5 года;

Нижний Новгород — 11,6года.

По данным «Этажей», в среднем срок окупаемости квартир в новостройках, сдаваемых в аренду в России, сократился на два года — с 16 до 14 лет.

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