Арендное жилье в Красноярске окупается быстрее, чем в других городах России
Аналитики компании этажи подсчитали средние сроки возврата вложений в арендное жилье в крупнейших городах страны. Столица замкнула тройку лидеров.
В Красноярске квартиры в новостройках, приобретаемые для сдачи в аренду в среднем окупаются за 8,6 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».
В этом исследовании за эталон была взята квартира площадь 30 кв.м. Аналитики сравнивали средние стоимость квадратного метра и цену месячной аренды однушек в крупнейших городах России. В Красноярске эти цифры оказались на уровне 68,2 тысячи рублей и 19,2 тысячи рублей соответственно.
По сравнению с прошлым годом срок окупаемости сократился на семь месяцев», — говорится в материалах исследования.
Далее места в рейтинге распределились так:
- Самара — 8,7 года;
- Москва — 9 лет;
- Новосибирска — 9,5 года;
- Екатеринбург — 9,7 года;
- Ростов-на-Дону — 10 лет;
- Санкт-Петербург — 10,1 года;
- Пермь — 10,6 года;
- Волгоград — 11,5 года;
- Нижний Новгород — 11,6года.
По данным «Этажей», в среднем срок окупаемости квартир в новостройках, сдаваемых в аренду в России, сократился на два года — с 16 до 14 лет.
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