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Арендное жилье в Красноярске окупается быстрее, чем в других городах России

Арендное жилье в Красноярске окупается быстрее, чем в других городах России
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Аналитики компании этажи подсчитали средние сроки возврата вложений в арендное жилье в крупнейших городах страны. Столица замкнула тройку лидеров.

#НОВОСТИ
В Красноярске квартиры в новостройках, приобретаемые для сдачи в аренду в среднем окупаются за 8,6 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».
 
В этом исследовании за эталон была взята квартира площадь 30 кв.м. Аналитики сравнивали средние стоимость квадратного метра и цену месячной аренды однушек в крупнейших городах России. В Красноярске эти цифры оказались на уровне 68,2 тысячи рублей и 19,2 тысячи рублей соответственно.
По сравнению с прошлым годом срок окупаемости сократился на семь месяцев», — говорится в материалах исследования.
Далее места в рейтинге распределились так:
  • Самара — 8,7 года;
  • Москва — 9 лет;
  • Новосибирска — 9,5 года;
  • Екатеринбург — 9,7 года;
  • Ростов-на-Дону — 10 лет;
  • Санкт-Петербург — 10,1 года;
  • Пермь — 10,6 года;
  • Волгоград — 11,5 года;
  • Нижний Новгород — 11,6года.
По данным «Этажей», в среднем срок окупаемости квартир в новостройках, сдаваемых в аренду в России, сократился на два года — с 16 до 14 лет.
 
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Автор: Петр Савельев
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