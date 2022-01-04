В Красноярске «отработавшие» новогодние ёлки будут принимать в переработку

По городу планируется открыть 46 точек приема отслуживших свое новогодних красавиц. Продукты их переработки будут использованы как удобрение.

В Красноярске стартовал проект «ЁлкиНеПалки», суть которого в том, чтобы переработать новогодние деревья в питательную смесь для удобрения их «коллег». Инициаторами проекта выступило местное экообъединение «Городские дриады».

С 3 по 20 января активисты установят по городу 46 пунктов приема елок и пихт. По сути, это будут огороженные участки земли во дворах, откуда деревья будут периодически забирать.

«Часть деревьев с удовольствием съедят животные с фермы „Коза-Дереза“, остальные будут переработаны для мульчирования молодых посадок», — рассказывают инициаторы проекта.

Полный список опубликован на сайте экопроекта. Там же можно заказать вывоз новогодних ёлок от подъезда или квартиры. За это, правда, придется заплатить.

Читайте также: