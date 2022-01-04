Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске «отработавшие» новогодние ёлки будут принимать в переработку

В Красноярске «отработавшие» новогодние ёлки будут принимать в переработку
Иллюстрация: vk.com/city_dryads

По городу планируется открыть 46 точек приема отслуживших свое новогодних красавиц. Продукты их переработки будут использованы как удобрение.

#НОВОСТИ
В Красноярске стартовал проект «ЁлкиНеПалки», суть которого в том, чтобы переработать новогодние деревья в питательную смесь для удобрения их «коллег». Инициаторами проекта выступило местное экообъединение «Городские дриады».
 
С 3 по 20 января активисты установят по городу 46 пунктов приема елок и пихт. По сути, это будут огороженные участки земли во дворах, откуда деревья будут периодически забирать.
«Часть деревьев с удовольствием съедят животные с фермы „Коза-Дереза“, остальные будут переработаны для мульчирования молодых посадок», — рассказывают инициаторы проекта.
Полный список опубликован на сайте экопроекта. Там же можно заказать вывоз новогодних ёлок от подъезда или квартиры. За это, правда, придется заплатить.
 
Читайте также:
В Красноярском крае заготовят около 3000 новогодних елок

Как сообщил Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза), год от года спрос на живые ели к празднику снижается, в этом году заготовки ожидаются на уровне 50 тысяч деревьев.

Почти 300 тонн шаров и мишуры ввезли в Сибирь к Новому году

Как уточняет пресс-служба Сибирского таможенного управления, больше всего товаров к празднику ввезли предприниматели Новосибирской области и Красноярского края.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Строительный бизнес все больше напоминает игру в рулеткуСтроительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку
  • На площади Мира в Красноярске появился тропический островокНа площади Мира в Красноярске появился тропический островок
  • Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерееЖителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее
  • «Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска
  • В новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детейВ новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.