Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому

Власти готовят к возможной эвакуации жителей, создавая временные места для их размещения.

У поселка Стрелка (входит в состав Лесосибирска, Красноярский край) уровень воды вырос до 795 см, сообщает ТАСС, со ссылкой на местное отделение Единой дежурно-диспетчерской службы.

За последние сути вода здесь поднялась на 93 см. Власти стали готовить пункты временного размещения местных жителей. Сейчас они способны вместить в себя 30 человек.

Добавим, что критическим в этом месте считается уровень воды в 830 см. Однако в последние несколько часов подъем остановился.

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