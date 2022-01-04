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Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому

Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому
Иллюстрация: dela.ru

Власти готовят к возможной эвакуации жителей, создавая временные места для их размещения.

#НОВОСТИ
У поселка Стрелка (входит в состав Лесосибирска, Красноярский край) уровень воды вырос до 795 см, сообщает ТАСС, со ссылкой на местное отделение Единой дежурно-диспетчерской службы.
 
За последние сути вода здесь поднялась на 93 см. Власти стали готовить пункты временного размещения местных жителей. Сейчас они способны вместить в себя 30 человек.
 
Добавим, что критическим в этом месте считается уровень воды в 830 см. Однако в последние несколько часов подъем остановился.
 
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Автор: Петр Савельев
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