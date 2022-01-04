Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому
Власти готовят к возможной эвакуации жителей, создавая временные места для их размещения.
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Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее
Более 37 миллионов рублей выиграли красноярцы в новогоднем розыгрыше «Русского лото», благодаря такому везению край вошел в десятку самых удачливых регионов.
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Строительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку
Если нужно резюмировать итоги года на строительном рынке одним словом, то это слово «хаос». Предположить в начале года, что нас ждет в середине, а в середине — что будет в конце, было невозможно.
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Портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство
Портал hh.ru объявил поиск героев рекламной кампании: реальные люди будут рассказывать реальные истории поиска работы. Гонорар за съемки – 500 тысяч рублей.
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В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.
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Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны
Последние пациенты из инфекционного госпиталя, который размещался в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, выписались перед Новым годом.