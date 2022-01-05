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В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%

В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%
Иллюстрация: novokuznetsk.ru

Большинство работодателей региона собирается пересмотреть зарплаты своих сотрудников в сторону увеличения. Правда, в различные периоды времени.

#НОВОСТИ
Работодатели Красноярского края планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в 2022 году в среднем на 5%. Такой вывод сделали аналитики сервиса hh.ru, изучив сведения собственного Банка зарплат.
 
По имеющейся информации, в большинстве компаний региона (26,7%) вопрос о пересмотре размеров заработных план решался в конце прошлого года. Еще 20% планируют поднять его в январе 2022-го. Среди оставшихся по 6,7% будут принимать решение по итогам первого квартала или первого полугодия.
 
Добавим, что на конец 2021 года, согласно данным Банка заработных плат hh.ru, регулярно пересматривает уровень зарплат своих сотрудников меньше половины компаний. Так, в 30% это происходит раз в год, а в 7,5% — два раза в год. В 52,5% организаций это происходит исключительно по решению руководства, в 10% — такого и вовсе не происходит.
В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5% 1
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Автор: Петр Савельев
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