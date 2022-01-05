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Год назад: главные новости мая-2021

Год назад: главные новости мая-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

В мае прошлого года красноярцы еще не знали, что их ждет рекордный за последние 15 лет паводок, а также череда политических скандалов.

#НОВОСТИ

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Новоенисейский ЛХК может перейти Segezha Group

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Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?

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Паводок:

Большая вода: паводок отрезал от сообщения 14 деревень и сел Красноярского края

Раз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса воды

 

Деньги:

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Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка. Итоги 2020 года

Доходы Александра Усса за прошлый год выросли на 7,6 млн рублей

Министр финансов Красноярского края стал самым богатым чиновником администрации

 

Скандалы:

Директор «Центра школьного питания» увольняется в Красноярске

«Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики

Уфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублей

 

Город:

Небоскребы «Красноярск-Сити» предложили разместить на месте комбайнового завода

Предмостную площадь и набережную Енисея собираются модернизировать

Красноярск стал «Городом трудовой доблести» со второй попытки

В Красноярске на месте казарм и складов появится новый микрорайон

Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной

Красноярскую набережную и Дубровинского соединит подземка

В «Удачном» построили деловой центр

Неизвестные активисты выступили против достройки метро

Начались работы по демонтажу долгостроя возле «Кванта»

В Красноярске два сквера в Зеленой Роще планируют соединить подземным переходом

 

Свой бизнес:

Почти две трети красноярцев мечтают о собственном бизнесе

Роман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром Сибири

Автомоечные комплексы «25 часов» продают на Avito

Старейший «Кекс&крендель» расширился в два раза

Александр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и Москве

 

Утраты:

Скончался легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин

 

Уголовные дела:

Вынесен первый приговор одному из соратников Виссариона

Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас

Против владельцев рынка «Восточный» возбудили уголовное дело за махинации

 

Политика:

Сокол летит в республику Хакасия

СМИ: Сергея Шахматова исключили из партии «Зеленых»

 

 

Автор: Петр Савельев
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