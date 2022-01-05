Год назад: главные новости мая-2021
В мае прошлого года красноярцы еще не знали, что их ждет рекордный за последние 15 лет паводок, а также череда политических скандалов.
Главное:
Андрей Модестов возглавил сеть онкоцентров в Москве
За зарплату наличными накажут рублем
В Красноярском крае — кадровый голод
Аграрии Красноярского края экспортировали продукции на почти 25 млн долларов
В Красноярском крае приняли четвертый пакет налоговых льгот для предпринимателей
«Дальневосточный гектар» расширится на Красноярский край
«Нордстар» поддержит «КрасАвиа» самолетами
Новоенисейский ЛХК может перейти Segezha Group
Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды
Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
Минэнерго включило Красноярский край в «газовый эксперимент»
«Русал» может сменить название и перегруппироваться
«Сибагро» инвестировала в бывший актив Егорова почти миллиард рублей
В Сибири больше всего не хватает медиков, курьеров и строителей
Губернатор Усс рассказал президенту Путину про «Енисейскую Сибирь» и метро
Паводок:
Большая вода: паводок отрезал от сообщения 14 деревень и сел Красноярского края
Раз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса воды
Деньги:
ТОП-8 зарплат главврачей больниц Красноярского края
Красноярцы берут самые большие в Сибири потребкредиты
Вице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходах
Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка. Итоги 2020 года
Доходы Александра Усса за прошлый год выросли на 7,6 млн рублей
Министр финансов Красноярского края стал самым богатым чиновником администрации
Скандалы:
Директор «Центра школьного питания» увольняется в Красноярске
«Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики
Уфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублей
Город:
Небоскребы «Красноярск-Сити» предложили разместить на месте комбайнового завода
Предмостную площадь и набережную Енисея собираются модернизировать
Красноярск стал «Городом трудовой доблести» со второй попытки
В Красноярске на месте казарм и складов появится новый микрорайон
Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной
Красноярскую набережную и Дубровинского соединит подземка
В «Удачном» построили деловой центр
Неизвестные активисты выступили против достройки метро
Начались работы по демонтажу долгостроя возле «Кванта»
В Красноярске два сквера в Зеленой Роще планируют соединить подземным переходом
Свой бизнес:
Почти две трети красноярцев мечтают о собственном бизнесе
Роман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром Сибири
Автомоечные комплексы «25 часов» продают на Avito
Старейший «Кекс&крендель» расширился в два раза
Александр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и Москве
Утраты:
Скончался легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили
Скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин
Уголовные дела:
Вынесен первый приговор одному из соратников Виссариона
Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас
Против владельцев рынка «Восточный» возбудили уголовное дело за махинации
Политика:
Сокол летит в республику Хакасия
СМИ: Сергея Шахматова исключили из партии «Зеленых»