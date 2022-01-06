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Год назад: главные новости июня-2021

Год назад: главные новости июня-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

В июне мэрия Красноярска как никогда много рассказывала о планах благоустройства города, а политические силы активно готовились к выборам разного уровня

#НОВОСТИ

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В Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровня

Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая

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Бывшая жена Дерипаски продает свою долю в En+ арабскому фонду

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В Ергаках медведь убил туриста и ранил другого

В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края избрал нового председателя

Nordstar назвали одной из лучших авиакомпаний России в 2020 году

 

Город:

Красноярск получит 2 млрд на экологическую модернизацию

Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о доходах за 2020 год

Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай

Горсовет: Красноярские депутаты отчитались о доходах

Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить

Красноярск прирастает платными парковками

Красноярск: Предмостную площадь преобразуют в Итальянскую

У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»

Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей

Фестиваль «Зеленый» отменили и в этом году

 

Свой бизнес:

Кто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена Герасименко

Black Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сети

Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж

Завод холодильников «Бирюса» обновит производство за 136 млн рублей

Красноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублей

Энергетическая компания «Про-Ток» сменила красноярскую «прописку» на московскую

 

Уголовные дела:

Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд

Анатолию Быкову срезали налоговые долги

Экс-министру экологии края заменили условный срок на реальный

Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима

Приговор Надежде Маршалкиной остался в силе

 

Политика:

«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края

КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири

«Ъ»: Наталья Каптелинина станет одним из «паровозов» думской кампании

Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации

«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок

Губернатор Усс возглавит региональные списки партии власти

 

Утраты:

Скончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от Красноярского края и Тувы

 

Паводок:

Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»

«МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз

 

 

Автор: Петр Савельев
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