Год назад: главные новости июня-2021
В июне мэрия Красноярска как никогда много рассказывала о планах благоустройства города, а политические силы активно готовились к выборам разного уровня
Главное:
В Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровня
Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
Молния сожгла уникальную церковь в Большом Балчуге
Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»
Бывшая жена Дерипаски продает свою долю в En+ арабскому фонду
Губернатор Усс предупредил о возможном ужесточении антиковидных мер
В Ергаках медведь убил туриста и ранил другого
В Красноярском крае наметилась третья волна коронавируса
Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края избрал нового председателя
Nordstar назвали одной из лучших авиакомпаний России в 2020 году
Город:
Красноярск получит 2 млрд на экологическую модернизацию
Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о доходах за 2020 год
Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
Горсовет: Красноярские депутаты отчитались о доходах
Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить
Красноярск прирастает платными парковками
Красноярск: Предмостную площадь преобразуют в Итальянскую
У «Прищепки» появились шансы избежать «поглощения»
Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей
Фестиваль «Зеленый» отменили и в этом году
Свой бизнес:
Кто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена Герасименко
Black Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сети
Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж
Завод холодильников «Бирюса» обновит производство за 136 млн рублей
Красноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублей
Энергетическая компания «Про-Ток» сменила красноярскую «прописку» на московскую
Уголовные дела:
Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд
Анатолию Быкову срезали налоговые долги
Экс-министру экологии края заменили условный срок на реальный
Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима
Приговор Надежде Маршалкиной остался в силе
Политика:
«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края
КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири
«Ъ»: Наталья Каптелинина станет одним из «паровозов» думской кампании
Александр Глисков опроверг слухи о смене политической ориентации
«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок
Губернатор Усс возглавит региональные списки партии власти
Утраты:
Скончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от Красноярского края и Тувы
Паводок:
Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»
«МегаФон»: водосброс на ГЭС увеличил трафик в несколько раз