Год назад: главные новости июля-2021
Выборы и политические скандалы стали лейтмотивом месяца. А в городе главными «поставщиками» новостей стали рестораторы. Общепит переживал очередную волну кризиса и... расширялся.
Главное:
Дискуссионный клуб: Ипотека 3.0: ситуативный всплеск или системные изменения?
Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» в 16 раз
Роскомнадзор хочет отозвать лицензию у красноярского «8 канала»
В «Ергаках» снова трагедия: погиб турист
Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?
Началось «заселение» Красноярской технологической долины
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Красноярском крае
Количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону
Мост «Арфа» и другие примеры губернаторского нейминга в Красноярске
Экс-красноярец Александр Новак назначен куратором Северо-Кавказского округа
Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель
Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
Роснефть перерегистрировала свою дочку в Дудинку
«Краском» заподозрили в необоснованном обогащении
Красноярский край по инфляции обогнал Сибирь и Россию
Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
Резидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготы
Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена
Россияне подписываются под петицией дать Мэрилину Мэнсону гражданство РФ и жилье в Бийске
Алексей Молчанов: Три причины, почему увольняют результативных сотрудников
В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который хотел напасть на школьницу
Александр Усс стал самым влиятельным губернатором Сибири в июне
Через Красноярск пустят еще один круизный поезд. Между Москвой и Байкалом
Город:
Собственник начал сносить кафе «Юнона и Авось». Оно давно заброшено
Главного по соцразвитию Красноярска отправили в отставку
Воображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чего
Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»
Наводнение в Красноярске: набережные выдержали
Красноярцы устроили аншлаг на открытии аква-парка
В Красноярске готовится открытие первого фаст-кэжуал-ресторана
«Кино и немцы» в центре Красноярска закрылись
Типа ресторан: самые нетипичные заведения Красноярска
Егор Корчагин: «В приемном покое как в метро в час пик»
Вкус успеха: смешайте конкуренцию, локальные продукты, творчество и упертость
«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Елена Скрымина открыла новый бар в Красноярске
Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»
Утраты:
Скончался глава красноярского УФАС Валерий Захаров
Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса
Скончался солист Красноярского музыкального театра Михаил Михайлов
В Красноярске скончался Анатолий Морев — председатель Горсовета в 1970-х
Уголовные дела:
Следком предъявил Анатолию Быкову окончательное обвинение
Исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров останется в СИЗО до осени
Высокопоставленный районный чиновник в Красноярском крае попал под следствие
Политика:
Сезон миграции: очередной депутат покинул ЛДПР
«Коммунистов России» в Заксобрание Красноярского края поведет товарищ Максим
Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
Стилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского края
«ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
Ряды КПРФ проредили в Красноярском крае