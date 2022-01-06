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Год назад: главные новости июля-2021

Год назад: главные новости июля-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Выборы и политические скандалы стали лейтмотивом месяца. А в городе главными «поставщиками» новостей стали рестораторы. Общепит переживал очередную волну кризиса и... расширялся.

#НОВОСТИ

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Автор: Петр Савельев
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