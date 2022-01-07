Год назад: главные новости августа-2021
Рухнувшая подпорная стена в Солнечном стала одним их самых ярких информационных поводов месяца: разбирательства вокруг этого объекта не закончены дол сих пор.
Главное:
Вакцинированным «Спутник V» туристам разрешат Пхукет без карантина
Пришлось обезвредить: в Ачинском районе медведь вышел к школе
Коренным народам Таймыра хотят запретить ловить рыбу. Они против
Владимир Путин рассмотрел идею Шойгу о строительстве городов в Сибири. Решение приняли
Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы
Министр культуры Аркадий Зинов показал обратную сторону своей работы
Наталья Майстришина: «Нашла 3 миллиарда на счастье!»
Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?
Зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов уходит в отставку
Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка
Forbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский край
Красноярский — самый трезвый край в Сибири
«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
Александр Митраков: «Испытывать себя на прочность — это особый кайф»
«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»
Почти 90% жителей Красноярского края недовольны своей зарплатой
Город:
Под Театральной площадью в Красноярске построят подземный паркинг
«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка»
У озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайон
Парки Красноярска назвали одними из лучших в стране
«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»
Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
«Кофейный король» Красноярска хочет занять у горожан на ремонт кофейни
Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять
Глава красноярского управления образования покинула мэрию
Скандалы:
Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков
«Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем
Подрядная организация «Ванкора» подозревается в укрытии налогов на 45 млн рублей
Церкви последнего завета отказали в земле в Курагинском районе
Банкротство красноярского КБ «Искра» могло быть преднамеренным
«Назаровское» объявлено вне закона. Временно
Фигурист Ягудин обвинил красноярцев в травле. Но сначала извинился
Мэрия Красноярска ищет владельца обрушившейся подпорной стены в Солнечном
Мэр Сергей Еремин отчитался перед Путиным за рухнувшие подпорные стены
Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»
Экс-директора Татышев-парка оставляют в СИЗО еще на 2 месяца
Деньги:
Красноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублей
Горнолыжный комплекс «Каштак» продается за 55 млн рублей
Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей
Недострой на Белинского продали за 35 млн рублей
Автовокзал «Взлетка» выставлен на торги за 166 млн рублей
Утраты:
Скончался бывший и.о. генпрокурора России Алексей Ильюшенко
Камчатские спасатели нашли тело погибшего депутата железногорского Горсовета
Красноярск прощается со своим бывшим главой Петром Пимашковым
Память Валерия Позднякова почтут салютом из красноярских «Китов»
Политика:
Красноярского предпринимателя Андрея Шалимова сняли с выборов в Госдуму
Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»