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Год назад: главные новости сентября-2021

Год назад: главные новости сентября-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Итоги выборов в Красноярском крае в Законодательное собрание региона можно назвать неожиданными: кажется, ни одна политическая сила не получила того, чего хотела.

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Дело Быкова:

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Утраты:

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В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник

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Человек года:

Стали известны номинации премии «Человек года-2021» в Красноярске

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Автор: Петр Савельев
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