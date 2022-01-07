Год назад: главные новости сентября-2021
Итоги выборов в Красноярском крае в Законодательное собрание региона можно назвать неожиданными: кажется, ни одна политическая сила не получила того, чего хотела.
Главное:
Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири
Куда устроиться в Красноярском крае, чтобы получать 150 тысяч?
Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%
Дерипаска: Новый состав Госдумы должен пересмотреть закон о Центробанке
«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
Акции КБ «Искра» оценили в 21 млн рублей
Красноярскому краю создали органический бренд
В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку
Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка
Губернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского края
Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак
Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями
Город:
На месте заброшенного здания «КрасКона» появится деловой центр в 6 этажей
В Красноярске завершают благоустройство «Юдинского сада»
Красноярск может получить канатную дорогу в центре города
Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»
На Взлетке появится новый сквер площадью 12 000 квадратных метров
Мэрия Красноярска нашла владельца рухнувшей подпорной стены в Солнечном. Это не Генералов
Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной
Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
На Взлетке установили памятник Федирко за 17 млн рублей
Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%
Муниципальных перевозчиков Красноярска освободили от обязанности платить в бюджет
Культбытстрой отказался от участка на 8 Марта
Помещения банка «Енисей» выставлены на продажу
Выборы:
Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС
В Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетеней
В красноярском горсовете освободилось место. А может и два
Дмитрий Дмитриев официально попрощался с Советским районом
Александр Усс и Сергей Ерёмин не пойдут в депутаты Заксобрания. А кто сомневался?!
Результаты выборов в Заксобрание Красноярского края и Госдуму признаны действительными
Красноярцы переживают за таинственный дирижабль во время выборов
У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года
Бывший главный коммунист края Петр Медведев не вернется в Заксобрание
Дело Быкова:
Адвокаты Быкова жалуются на отсутствие медицинской помощи в СИЗО
Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
Анатолий Быков подал жалобу в Европейский суд по правам человека
Закончено следствие по еще одному делу Анатолия Быкова
Утраты:
Скончался Сергей Курьянов — один из богатейших людей Красноярска
В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник
Глава МЧС России погиб на учениях спасателей в Красноярском крае
Человек года:
Стали известны номинации премии «Человек года-2021» в Красноярске
«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»