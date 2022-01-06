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Самозанятых аграриев допустят до господдержки

Самозанятых аграриев допустят до господдержки
Иллюстрация: nstagram.com/bobryshevanina

Речь идет о людях, развивающих свои личные подсобные хозяйства. Раньше на них господдержка не распространялась.

#НОВОСТИ
Владельцы личных подсобных хозяйств, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые), в 2022 году получат доступ к господдержке в виде субсидий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
Как сказано в документе, рассчитывать на выплату смогут крестьяне, занимающиеся в своих ЛПХ выращиванием картофеля и овощей (в открытом грунте), производством молока, мясным животноводством, овцеводством и скотоводством.
 
Каков будет размер субсидии, в постановлении не сказано — вероятно, это будет решаться уже на местах.
 
Сколько среди самозанятых Красноярского края тех, кто занимается развитием личных подсобных хозяйств, также выяснить не удалось.
 
Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.
 
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Автор: Петр Савельев
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