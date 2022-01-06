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Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства

Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства
Иллюстрация: buhuchet-info.ru

Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае 50% жителей не готовы идти на уступки по зарплате ради новой работы. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru, по итогам опроса, проведенного в конце четвертого квартала 2021 года. Примечательно, что три месяца назад таких было 43%.
 
Также среди опрошенных выросла и доля тех, кто согласен поступиться зарплатными ожиданиями ради трудоустройства — теперь их 35% против 33% соответственно.
 
Затруднились ответить на вопрос 14% респондентов, хотя три месяца назад так отвечало 24% опрошенных.
Если сравнивать региональные показатели с настроениями российских соискателей в целом, то очевидно, что они совпадают, и всё больше людей не готовы снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства», — рассказали в hh.ru.
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Автор: Петр Савельев
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