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Умер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец

Умер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец
Иллюстрация: Яндекс

Экс-глава администрации Кировского района умер на 76-м году жизни. Информацию об этом сообщил действующий глава района Александр Митрошкин. Виктор Лабунец руководил районом больше 10 лет.

#НОВОСТИ
Он отметил, что в период работы Виктора Лабунца Кировский район активно благоустраивался, были построены новые скверы и оборудованы многие общественные пространства. 
«Благодаря Виктору Андреевичу в районе успешно реализовывалась программа сноса ветхого жилья, реконструирована аллея Славы по ул. Академика Вавилова, построен сквер „Московский тракт“ по пр. имени газеты „Красноярский рабочий“, возведен храм Рождества Христова. Также успешно реформировалась система жилищно-коммунального хозяйства, активно. Он уделял особое внимание старшему поколению», —написал Александр Митрошкин на своей странице в Instagram.
Отметим, Виктор Андреевич Лабунец руководил администрацией района с 2000 по 2012 годы
Прощание с Виктором Лабунцом пройдет в понедельник, 10 января, в 11:00 на кладбище «Бадалык».
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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