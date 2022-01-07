Умер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец
Экс-глава администрации Кировского района умер на 76-м году жизни. Информацию об этом сообщил действующий глава района Александр Митрошкин. Виктор Лабунец руководил районом больше 10 лет.
«Благодаря Виктору Андреевичу в районе успешно реализовывалась программа сноса ветхого жилья, реконструирована аллея Славы по ул. Академика Вавилова, построен сквер „Московский тракт“ по пр. имени газеты „Красноярский рабочий“, возведен храм Рождества Христова. Также успешно реформировалась система жилищно-коммунального хозяйства, активно. Он уделял особое внимание старшему поколению», —написал Александр Митрошкин на своей странице в Instagram.
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