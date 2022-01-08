Год назад: главные новости октября-2021
В октябре в нашу жизнь прочно вошли QR-коды: теперь они требуются для посещения многих публичных мест. Вторым словом месяца стала инфляция: к концу года она здорово разогналась.
QR-коды
Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе
Темпы вакцинации в Красноярском крае выросли после объявления о QR-кодах
Как скажется введение QR-кодов на бизнесе?
В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию
Инфляция
Дорожают мясо и овощи, на цену "рыбов" еще можно смотреть
Овсянка, сэр? Нет, дороговата, — рекордная цена на хлопья
Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
Бизнес
У вас есть скатерть-самобранка? Дайте две!
В Красноярске откроется новый ресторан Mike&Molly
Сеть «Красное&Белое» присматривается к Красноярску
Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco
Коллаборации-2021: бизнес-проекты «по интересам»
Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича
Главное
В Москве обсудили создание «столицы переработки древесины» в Красноярском крае
«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747
Министерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиков
Самую северную ГЭС России модернизировали в Красноярском крае
Работодателей могут оштрафовать за невыполнение планов по вакцинации
В Красноярске определили лучших самозанятых
Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
Бывшую ракетную часть Канска отдадут военным морякам. Зачем - секрет
Под Красноярском построят машиностроительный завод
En+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭС
Красноярский таможенный пост переехал на новый адрес
Красноярцы выбирают подработку вместо кредитов
В Красноярском крае появился первый кооперативный магазин краевой сети «Земляки»
Отставки и назначения
Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей
Ирина Иванова и Захар Енджиевский покинули Горсовет
Кандидатуру министра экономики края согласовали большинством голосов
Губернатор края назначил нового полпреда. Им стал Алексей Членов
Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
Красноярский край получил нового министра строительства
Алексей Храмцов назначен министром образования Республики Тыва
У Красноярской таможни новый начальник
Сибири назначили нового полпреда. Из местных. Почти
Депутаты Заксобрания поделили комитеты по-братски
Депутаты Заксобрания выбрали себе спикера. Без сюрпризов
Город
«Болит душа»: строительство аквапарка в Красноярске затягивается
В центре Красноярска обнаружили опасный оползень
Красноярские чиновники пытались скрыть сведения о доходах
«Сибиряк» отказывается строить новый студгородок в Красноярске
Горсовет одобрил установку стелы трудовой доблести на месте Бременских музыкантов
Красноярского гида признали одним из лучших в России
Перекупили: кому достался недострой на Дубровинского
На пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайон
Человек года
«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»
«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
Скандалы
Анатолий Быков оплатил налог на 75 млн рублей
Экс-глава банка «Канский» сдал следствию подельников
Арестован глава Росимущества по Красноярскому краю
Чиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца
Уголовное дело Юрия Турова дошло до суда
Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда
Утраты
Экс-председатель красноярского крайисполкома Виктор Плисов скончался