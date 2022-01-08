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Год назад: главные новости октября-2021

Год назад: главные новости октября-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

В октябре в нашу жизнь прочно вошли QR-коды: теперь они требуются для посещения многих публичных мест. Вторым словом месяца стала инфляция: к концу года она здорово разогналась.

#НОВОСТИ

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Автор: Петр Савельев
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