Год назад: главные новости ноября-2021
Как ни странно, ноябрь стал месяцем хороших новостей о путешествиях: авиакомпании страны расширяют маршрутную сеть по России и за рубеж, несмотря на очередную волну ковида.
Главное
Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку
Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска
«Ведомости»: Александр Усс может уйти в отставку
Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе
Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ
Метро в Красноярске будут строить на кредитные деньги
СФУ предъявил претензии строителям спорткомплекса универсиады
Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
Посчитаемся: динамика населения в городах края
Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий
В Красноярском крае повысили подоходный налог для гастарбайтеров
Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте
Ольга Медведцева назначена директором Академии биатлона
Разделяй и властвуй: En+ Group и Sual выделят «Новый Русал»
Красноярскому аэропорту заказали план развития. В Голландии
«Рога и копыта»: Красноярские фирмы-«однодневки» посчитали
От винта: «Аэрофлот» не получил субсидию на рейсы из Красноярска в 2022 году
Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза
Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
Вакцинация
Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду
QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости
«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»
В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию
Препарат для профилактики и лечения коронавируса фирмы Pfizer испытают на красноярцах
Уголовные дела
Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
Главу красноярского ПФР оставили под арестом
Егорова-младшего отпустили из СИЗО, но не освободили
Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
Сергей Супрун встретит Новый год в СИЗО
Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
Налоговое дело Анатолия Быкова закрыто
Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки
Работа мусорного полигона «Шинник» приостановлена, возбуждено уголовное дело
Город
Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей
Назначение: новый руководитель у департамента градостроительства мэрии Красноярска
Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова
Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей
«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом
Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
Назначения: в Красноярске появились два новых главы районов
В Красноярске остановили стройку дома в опасном месте
Бизнес
Группа Berrywood Family открыла выставку современных художников в Красноярске
«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
Красноярские пивовары получили награду международного конкурса
Совладелец сети «Суши Мастер» купил франшизу красноярской «ЁбиДоёби»
Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте
«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России
Ресторан азиатской кухни закрылся в Красноярске
Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей
Евгений Пономарев заморозил проект на Свободном
Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам
Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость
Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске
Человек года
Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила
«Человек года — 2021»: Замахнулись на космос
«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»