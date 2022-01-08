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Год назад: главные новости ноября-2021

Год назад: главные новости ноября-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

Как ни странно, ноябрь стал месяцем хороших новостей о путешествиях: авиакомпании страны расширяют маршрутную сеть по России и за рубеж, несмотря на очередную волну ковида.

#НОВОСТИ

Главное

Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку

Авиакомпаниям добавили международных рейсов из Красноярска

«Ведомости»: Александр Усс может уйти в отставку

Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе

Расписание красноярского аэропорта пополнилось рейсами в Среднюю Азию, Таиланд и на Кавказ

Метро в Красноярске будут строить на кредитные деньги

СФУ предъявил претензии строителям спорткомплекса универсиады

Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае

Посчитаемся: динамика населения в городах края

Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий

В Красноярском крае повысили подоходный налог для гастарбайтеров

Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте

Ольга Медведцева назначена директором Академии биатлона

Разделяй и властвуй: En+ Group и Sual выделят «Новый Русал»

Красноярскому аэропорту заказали план развития. В Голландии

«Рога и копыта»: Красноярские фирмы-«однодневки» посчитали

От винта: «Аэрофлот» не получил субсидию на рейсы из Красноярска в 2022 году

Рост цен на бензин в Красноярском крае ускорился в три раза

Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск

 

Вакцинация

Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду

QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости

«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков

Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»

В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию

Препарат для профилактики и лечения коронавируса фирмы Pfizer испытают на красноярцах

 

Уголовные дела

Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено

Главу красноярского ПФР оставили под арестом

Егорова-младшего отпустили из СИЗО, но не освободили

Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан

Сергей Супрун встретит Новый год в СИЗО

Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников

Налоговое дело Анатолия Быкова закрыто

Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки

Работа мусорного полигона «Шинник» приостановлена, возбуждено уголовное дело

 

Город

Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей

Назначение: новый руководитель у департамента градостроительства мэрии Красноярска

Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки

Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова

Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей

«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом

Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций

Назначения: в Красноярске появились два новых главы районов

В Красноярске остановили стройку дома в опасном месте

 

Бизнес

Группа Berrywood Family открыла выставку современных художников в Красноярске

«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках

Красноярские пивовары получили награду международного конкурса

Совладелец сети «Суши Мастер» купил франшизу красноярской «ЁбиДоёби»

Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте

«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России

Ресторан азиатской кухни закрылся в Красноярске

Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей

Евгений Пономарев заморозил проект на Свободном

Я бренд. Иллюзии и реальность

Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам

Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость

Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске

 

Человек года

Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила

«Человек года — 2021»: Замахнулись на космос

«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»

 

 

Автор: Петр Савельев
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