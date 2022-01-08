Красноярск вошел в топ городов, где выгодно инвестировать в жилье

Красноярск попал в список из 10 городов, в которых жилье рассматривается как выгодная инвестиция. Наш город демонстрирует стабильно высокий спрос на покупку и аренду жилых помещений.

Рейтинг опубликовал РБК.

Специалисты отмечают, что спрос на недвижимость в Красноярске не уменьшается, при этом возможности рынка жилья достаточно развиты, чтобы предложить желающим подходящие варианты.

Цены в Красноярске за год увеличились как на вторичном рынке, так и в новостройках.

Так, по данным РБК, средняя цена «вторички» в Красноярске за год выросла на 20%, новостроек — на 9%.

Свой рейтинг цен на рынке жилья составили и эксперты ЦИАН. По их данным, стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке выросла на 25% и составил в среднем 88,2 тыс. руб.

В новостройках квадратный метр жилья подорожал почти до 98 тыс. руб. Рост в сравнении с прошлым годом составил почти 35%.

Арендовать жилье также стало дороже. За «однушку» тепернь придётся отдать в средним 19 тыс. руб., и это на 25% дороже, чем годом ранее. «Двушка» же обойдется уже в 25,6 тыс. руб. Хотя еще год назад стоимость была почти на 30% ниже.

Кроме Красноярск в список самых привлекательных городов для покупки жилья вошли Самара, Тюмень, Махачкала, Калининград, Новороссийск и Екатеринбург.

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