Красноярск вошел в топ городов, где выгодно инвестировать в жилье
Красноярск попал в список из 10 городов, в которых жилье рассматривается как выгодная инвестиция. Наш город демонстрирует стабильно высокий спрос на покупку и аренду жилых помещений.
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Красноярск вошел в топ-10 c наименее позитивными «Одноклассниками»
Социальная сеть «Одноклассники» представила ежегодный рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей.
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Интерес красноярцев к распродажам вырос в 1,5 раза
Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга».
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В Красноярске обновили список разрешенных для уличной торговли мест
Также в администрации города отмечают, что продавать можно товары, определенные постановлением мэрии.
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По итогам 2021 г. покупка евро стала одним из самых невыгодных вложений для россиян
Эксперты назвали самые прибыльные и убыточные вложения года. На одном из первых мест — новостройки и акции компаний России и США. Рейтинг.
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Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку
Уфимский предприниматель Азамат Ибатулин требовал запретить ритейлеру пользоваться этим названием. Суд не согласился с его доводами.