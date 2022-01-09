Год назад: главные новости декабря-2021
Декабрь оказался невероятно насыщенным: итоги года подводили все – от предпринимателей до прокуроров: отставки, назначения, новые уголовные дела и победы в конкурсах – таков декабрь.
Главное
Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски
Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала
Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири
Краевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублей
КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
Утвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краю
«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
План развития Норильска утвержден правительством РФ
В Красноярском крае начнут развивать киноиндустрию
К Красноярской технологической долине присоединился новый резидент
Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБ и промышленники
Среднестатистическая взятка в Красноярском крае достигла 1 млн рублей
Красноярский край «заказал» строительство трех инфекционных госпиталей
Число резидентов Арктической зоны вырастет в четыре раза
В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики
Губернатор Усс ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте
«Норникель» и «Русская платина» договорились о сотрудничестве в Арктике
Почти половина предпринимателей Красноярского края получила господдержку в этом году
Сыр, сосиски и голубцы: в Красноярске назвали лучшие продукты года
Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жилье
Детская школа искусств из села в Красноярском крае стала лучшей в России
На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России
Город
В Красноярске открыли алюминиевый пешеходный мост между филармонией и музейным центром
В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…
Губернатор Усс рассказал о планах застройки Красноярска
Инвестиции в Красноярск: городской «кошелек» вырастет почти на 16 млрд рублей
Красноярску утвердили рекомендации по установке павильонов
Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»
«Россети Сибирь» выяснили, почему красноярцы не пересаживаются на электромобили
РУСАЛ открыл в Красноярске ещё один новый офис для сотрудников
В Красноярске открыли самую большую в Сибири многоуровневую парковку
Отставки и назначения
Ирина Брежнева возглавила краевое Агентство по печати
Алексей Машегов уходит руководить пресс-службой Заксобрания
Красноярскому краю поменяют спортивного министра
Правительство Красноярского края лишится одного из вице-премьеров
Красноярскому краю назначили нового министра промышленности
Один из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Красноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорских
Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
Красноярскому УФАС назначили нового руководителя
Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
Избраны председатель Общественной палаты Красноярска и его зам
В новый состав Общественной палаты Красноярска вошел «Человек года-2021»
В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год
Директором красноярской лизинговой компании «Дельта» стал Василий Герман
У красноярского «МегаФона» новый директор
Артемий Любушкин назначен директором территориального офиса Росбанка в Красноярске
Стал известен кандидат на пост министра спорта Красноярского края
Бизнес
Налоговые льготы для малого бизнеса в Красноярском крае продлят на год
«Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска
Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске
Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку
В Красноярске открывается студия звукозаписи VZLET
«Тойота» ищет второго дилера в Красноярске
ФНС решила отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Какие последствия нас ожидают?
Какое достижение в 2021 году вы считаете главным?
Сеть «Командор» не станет частью «Восточного Союза». ФАС запретила
Малый бизнес Красноярского края сможет получить скидку по налогу на имущество
Красноярский «Мой бизнес» смягчил условия кредитования начинающих предпринимателей
Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»
Красноярца признали одним из лучших молодых предпринимателей России
Красноярские бизнесвумен стали покорителями Галактики
Красноярская 075 group приросла пекарней
Уголовные дела
Анатолий Быков подал апелляцию в краевой суд
Бывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемых
СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак
Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями
Александр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова
Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля
«Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд
В мэрию Канска пришли с обыском из-за мошенничества
Ачинская кассирша, похитившая деньги банка, сдалась полиции
Полиция нашла часть денег, украденных из банка в Ачинске
В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
Экс-директор «Краслесинвеста» пойдет под суд за коррупцию
Крупнейшую УК Красноярска подозревают в хищении бюджетных средств
Экс-министр Красноярского края Димитрий Маслодудов пойдет под суд
Человек года
Космическая премия «Человек года-2021»: все фоторепортажи и видеоверсия
Ольга Абанцева: «Благотворительность стала частью премии «Человек года»
Космический «Человек года — 2021»: как это было
Человек года - 2021: номинация «Новые лица бизнеса»
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда»
Человек года - 2021: номинация «Культура. Частные проекты»
Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»
Человек года - 2021: номинация «Доброе дело бизнеса»
Человек года - 2021: номинация «Застройщик года»
Человек года - 2021: номинация «Детские пространства развития»
Человек года - 2021: номинация «Сельское хозяйство»
Человек года - 2021: номинация «Банкир года»
Человек года - 2021: номинация «Частная медицина»
Человек года - 2021: номинация «Человек года в сфере IT»
Человек года - 2021: номинация «Промышленник»
«Человек года» — это символ красноярского бизнеса
Утраты
Председатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолете
Скончался Виктор Коротченко — один из богатейших бизнесменов Ачинска