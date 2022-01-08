«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»

В Ужурском ракетном соединении развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тяжелый межконтинентальный ракетный комплекс «Воевода» на новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» начнут заменять с 2022 года. Делать это будут поэтапно, пишет «Интерфакс».

МБР РС-28 «Сармат» придёт на смену ракете «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях РВСН.

«Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону — нынешнюю, перспективную, не важно», — так охарактеризовал «Сармат» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ракету производит красноярский завод «Красмаш».

Еще в августе прошлого года завод посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда он заявил, что летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и к 2022 году должны завершиться. В этом же году ракета должна начать поступать в РВСН.

Первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года.

Отметим, РС-20В «Воевода» считается самой мощной в мире стратегической ракетой шахтного базирования.

Читайте также:

Новый ракетный комплекс «Сармат» разместят под Красноярском Ракетный комплекс «Сармат», который производит завод Красмаш, поступит в ближайшее время на вооружение Ужурской ракетной дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.