Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»

«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
Иллюстрация: Яндекс

В Ужурском ракетном соединении развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

#НОВОСТИ

Тяжелый межконтинентальный ракетный комплекс «Воевода» на новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» начнут заменять с 2022 года. Делать это будут поэтапно, пишет «Интерфакс».

МБР РС-28 «Сармат» придёт на смену ракете «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях РВСН.

«Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону — нынешнюю, перспективную, не важно», — так охарактеризовал «Сармат» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ракету производит красноярский завод «Красмаш».

Еще в августе прошлого года завод посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда он заявил, что летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и к 2022 году должны завершиться. В этом же году ракета должна начать поступать в РВСН.

Первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года.

Отметим, РС-20В «Воевода» считается самой мощной в мире стратегической ракетой шахтного базирования.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска«Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска
  • Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепианоМэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано
  • Умер бывший глава Кировского района Виктор ЛабунецУмер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец
  • «Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки«Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки
  • В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.