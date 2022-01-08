«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
В Ужурском ракетном соединении развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тяжелый межконтинентальный ракетный комплекс «Воевода» на новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» начнут заменять с 2022 года. Делать это будут поэтапно, пишет «Интерфакс».
МБР РС-28 «Сармат» придёт на смену ракете «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях РВСН.
«Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону — нынешнюю, перспективную, не важно», — так охарактеризовал «Сармат» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Ракету производит красноярский завод «Красмаш».
Еще в августе прошлого года завод посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда он заявил, что летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и к 2022 году должны завершиться. В этом же году ракета должна начать поступать в РВСН.
Первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года.
Отметим, РС-20В «Воевода» считается самой мощной в мире стратегической ракетой шахтного базирования.
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