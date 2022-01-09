Где смыть грехи на Крещение в Красноярске

В МВД опровергли информацию о запрете крещенских купаний 19 января 2022 года. Рассказываем, где можно будет приобщиться к православной традиции.

Напомним, в 2021 году, крещенские купания в иорданях — вырубленных крестом прорубях, были запрещены из-за пандемии коронавируса. Однако в 2022 году этот запрет решили не активировать. Желающие могут окунуться в ледяную воду. В МЧС сообщают, что в среднем чтят традицию от 10 до 20 тысяч красноярцев ежегодно.

Куда ехать купаться

В Енисее можно будет окунуться в районе Дубровинского и на входе в Центральный парк. Эту купель организует клуб «Криофил».

Второе место в Красноярске — купель на Щорса у храма Рождества Христова. Ее организует Красноярская Епархия.

Третья локация — иордань в Солонцах на Каче возле церкви.

В МВД напоминают, что за купание в неположенных местах грозит штраф до 5 тыс. руб.