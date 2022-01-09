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Где смыть грехи на Крещение в Красноярске

Где смыть грехи на Крещение в Красноярске
Иллюстрация: Yandex

В МВД опровергли информацию о запрете крещенских купаний 19 января 2022 года. Рассказываем, где можно будет приобщиться к православной традиции.

#НОВОСТИ

Напомним, в 2021 году, крещенские купания в иорданях — вырубленных крестом прорубях, были запрещены из-за пандемии коронавируса. Однако в 2022 году этот запрет решили не активировать. Желающие могут окунуться в ледяную воду. В МЧС сообщают, что в среднем чтят традицию от 10 до 20 тысяч красноярцев ежегодно.

Куда ехать купаться

В МВД напоминают, что за купание в неположенных местах грозит штраф до 5 тыс. руб.

 

Автор: Петр Савельев
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