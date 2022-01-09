Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги

Началась поэтапная распродажа скандального комбината «Школьного питания». Первый лот уже выставлен. На очереди другие. Рассказываем подробности.

Распродаже комбината предшествовала процедура банкротства, а ранее череда сменяемых руководителей, проверки, оканчивающиеся скандальными разоблачениями, уголовные дела и собственно кризис комплексной организации школьного питания в той форме, которая сложилась в предыдущие годы.

Первым с молотка пошло трёхэтажное здание по адресу Красноярский рабочий, 22. Стартовая цена — 10,5 млн руб. Общая площадь — 700 кв.м. Объект находится на первой линии проспекта, соседствуя с ТК «Мега» и КрасТЭЦ.

Основной комплекс на Железнодорожников ждет очереди на продажу. Его оценка произведена в рамках общего конкурсного производства, — информация размещена на портале Единого федерального реестра банкротов.

Основной массив комбината — это два крупных двухэтажных корпуса и одна небольшая постройка по адресу Железнодорожников, 18а. Общая площадь всех строений — 5,5 тыс. кв. м. Предварительные расчёты стоимости в районе 13,8 млн руб. Однако торги еще не объявлены.

Упадок и разрушение: краткая история комбината с 2017 по 2022 гг.

2017 г.

Тогдашний мэр Красноярска Эдхам Акбулатов принимает решение о слиянии двух комбинатов школьного питания в единое предприятие для более эффективного управления. Предыдущие директоры были уволены. Новую «конструкцию» возглавил депутат Горсовета Артем Бадюков. Однако при его управлении комбинат не показал особой эффективности. Общественности этот период запомнился «делом о дохлой крысе». Журналисты ТВК нашли мертвого грызуна во время съемок сюжета на комбинате. Спланированная ли это была акция или нет, до сих пор неизвестно. Однако г-н Бадюков вскоре после инцидента уволился по собственному желанию.

2017-2018 гг.

Директором комбината становится Алена Ахвердиева и руководит им полтора года. Вплоть до обыска и задержания сотрудниками полиции. Экс-руководитель обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Следствие подозревает г-жу Ахвердиеву в организации липовых товарных накладных на сумму 2,8 млн рублей. Реальной поставки товаров по ним не было. В результате дети недополучали продукты, их обеды были менее питательными и просто меньше по весу.

2018-2019 гг.

После Ахвердиевой год с небольшим руководила комбинатом Татьяна Давыдова. В этот период начинается процедура банкротства.

2020 г.

В октябре 2020 года комбинат возглавил общественник Иван Коростелев. Он принял пост с большими планами и амбициями на исправление ситуации. Но так ничего и не сделал.

2021 г.

В апреле 2021 года комбинат признан банкротом, арбитражным управляющим назначен Антон Путиков.

P. S. Кто же сейчас кормит школьников? За организацию школьного питания отвечает МАУ «Центр питания». Структура не имеет производственной базы, соответственно ничего не приготовляет. Центр проводит тендеры по выбору подрядчиков. То есть кормят детей сегодня малые предприниматели.