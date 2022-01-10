Красноярский край планирует занять почти 20 млрд рублей через облигации

Заимствованные таким образом деньги собираются пустить на компенсацию дефицита бюджета, который на сегодня составляется более 19 млрд рублей.

Правительство Красноярского края в 2022 году планирует выпустить облигации на общую сумму 18,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минфин.

Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет», — цитирует агентство источник во власти.

Когда будет размещен заем, еще не решено — это будет зависеть от исполнения бюджета 2022 года. С помощью этих денег власти намерены компенсировать дефицит бюджета и оплатить часть долговых обязательств региона.

Напомним, что бюджет Красноярского края в 2022 году был принят с доходами в 310,1 млрд рублей и расходами — 329,7 млрд. Таким образом его дефицит на сегодня составляет 19,6 млрд рублей.

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С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.