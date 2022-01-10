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Красноярский край планирует занять почти 20 млрд рублей через облигации

Красноярский край планирует занять почти 20 млрд рублей через облигации
Иллюстрация: pixabay.com

Заимствованные таким образом деньги собираются пустить на компенсацию дефицита бюджета, который на сегодня составляется более 19 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края в 2022 году планирует выпустить облигации на общую сумму 18,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минфин.
Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет», — цитирует агентство источник во власти.
Когда будет размещен заем, еще не решено — это будет зависеть от исполнения бюджета 2022 года. С помощью этих денег власти намерены компенсировать дефицит бюджета и оплатить часть долговых обязательств региона.
 
Напомним, что бюджет Красноярского края в 2022 году был принят с доходами в 310,1 млрд рублей и расходами — 329,7 млрд. Таким образом его дефицит на сегодня составляет 19,6 млрд рублей.
 
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С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.

Налоговые льготы для малого бизнеса в Красноярском крае продлят на год

Список тех, кто может воспользоваться льготами также расширили. Бюджету эти меры поддержки обойдется более чем в полмиллиарда рублей.

Красноярскому краю создадут резервный фонд

С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.

Автор: Петр Савельев
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