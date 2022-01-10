Красноярский край планирует занять почти 20 млрд рублей через облигации
Заимствованные таким образом деньги собираются пустить на компенсацию дефицита бюджета, который на сегодня составляется более 19 млрд рублей.
Правительство Красноярского края в 2022 году планирует выпустить облигации на общую сумму 18,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минфин.
Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет», — цитирует агентство источник во власти.
Когда будет размещен заем, еще не решено — это будет зависеть от исполнения бюджета 2022 года. С помощью этих денег власти намерены компенсировать дефицит бюджета и оплатить часть долговых обязательств региона.
Напомним, что бюджет Красноярского края в 2022 году был принят с доходами в 310,1 млрд рублей и расходами — 329,7 млрд. Таким образом его дефицит на сегодня составляет 19,6 млрд рублей.
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С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.
Налоговые льготы для малого бизнеса в Красноярском крае продлят на год
Список тех, кто может воспользоваться льготами также расширили. Бюджету эти меры поддержки обойдется более чем в полмиллиарда рублей.
Красноярскому краю создадут резервный фонд
С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.