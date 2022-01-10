Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое

Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое
Иллюстрация: dp.ru

Это один из самых больших показателей по России и самый — по Сибири. Правда, разница между закрытыми и открытыми предприятиями, все еще не в пользу последних.

#НОВОСТИ
За 11 месяцев 2021 года в Красноярском крае было ликвидировано 3 561 бизнес-организация, это на 51,2% меньше, чем за тот же срок в 2020-м. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
 
По степени сокращения бизнес-смертности край оказался на первом месте по Сибири. На втором идет Кемеровская область (40,4%), а на втором — Хакасия (33,6%). Сложнее всего ситуация складывается в Алтайском крае, Томской области и Республике Алтай, где число закрытых за отчетный период организаций выросла на 12,7%, 21,5% и 41,2% соответственно.
 
Что касается открытых предприятий, то их в Красноярском крае было 2 684 — это четвертый результат по СФО. На первом же месте в округе идет Новосибирская область (4 562), на втором — Омская (2 745), а третьем — Алтайский край (2 689).
 
По России же Красноярский край по степени сокращения смертности бизнеса занял седьмое место. В первой тройке здесь Псковская область (67,6%), Кабардино-Балкария (62,7%) и Ингушетия (62,3%). В среднем же по стране этот показатель снизился на 25,9%. Чаще всего организации закрывались не по бизнес-причинам — банкротов среди них всего 2%.
 
Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое 1
 
Подробнее со статистикой по регионам можно ознакомиться здесь.
 
Читайте также:
Резиденты КРИТБИ привлекли более 320 млн рублей инвестиций в свои проекты

Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.

Количество самозанятых в Красноярском крае за год удвоилось

Это произошло в том числе за счет перетока предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Их численность, кстати, тоже начала восстанавливаться

Почти половина предпринимателей Красноярского края получила господдержку в этом году

В результате число субъектов МСП в регионе начало восстанавливаться, хотя допандемийный уровень пока не достигнут.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепианоМэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Умер бывший глава Кировского района Виктор ЛабунецУмер бывший глава Кировского района Виктор Лабунец
  • «Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.