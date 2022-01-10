Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое

Это один из самых больших показателей по России и самый — по Сибири. Правда, разница между закрытыми и открытыми предприятиями, все еще не в пользу последних.

За 11 месяцев 2021 года в Красноярском крае было ликвидировано 3 561 бизнес-организация, это на 51,2% меньше, чем за тот же срок в 2020-м. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По степени сокращения бизнес-смертности край оказался на первом месте по Сибири. На втором идет Кемеровская область (40,4%), а на втором — Хакасия (33,6%). Сложнее всего ситуация складывается в Алтайском крае, Томской области и Республике Алтай, где число закрытых за отчетный период организаций выросла на 12,7%, 21,5% и 41,2% соответственно.

Что касается открытых предприятий, то их в Красноярском крае было 2 684 — это четвертый результат по СФО. На первом же месте в округе идет Новосибирская область (4 562), на втором — Омская (2 745), а третьем — Алтайский край (2 689).

По России же Красноярский край по степени сокращения смертности бизнеса занял седьмое место. В первой тройке здесь Псковская область (67,6%), Кабардино-Балкария (62,7%) и Ингушетия (62,3%). В среднем же по стране этот показатель снизился на 25,9%. Чаще всего организации закрывались не по бизнес-причинам — банкротов среди них всего 2%.

Подробнее со статистикой по регионам можно ознакомиться здесь .

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