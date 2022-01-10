К середине первой рабочей недели нового года в Красноярске ощутимо похолодает
Новый рабочий год в Красноярске начнется с относительного тепла, которое быстро сменится морозами. Но всего на пару дней.
Таким образом глава города решил поздравить жителей с Рождеством. Видео Сергей Еремин разместил на своей странице в Instagram. Он отметил, что исполняет одну из своих самых любимых мелодий.
На площади Мира в Красноярске появился тропический островок
В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.
В Красноярске открыли алюминиевый пешеходный мост между филармонией и музейным центром
Его предшественник был закрыт и демонтирован в 2015 году. Металлоемкость моста превысила 60 тысяч тонн, весь металл изготовлен в Красноярске.