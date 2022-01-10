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К середине первой рабочей недели нового года в Красноярске ощутимо похолодает

К середине первой рабочей недели нового года в Красноярске ощутимо похолодает
Иллюстрация: Яндекс.Фото

Новый рабочий год в Красноярске начнется с относительного тепла, которое быстро сменится морозами. Но всего на пару дней.

#НОВОСТИ
На первой рабочей неделе в Красноярске ожидается похолодание. Такие данные приводит Гидрометцентр.
 
Начнется неделя с относительного тепла — днем понедельника температура воздуха будет на уровне −4 градусов. Но уже она во вторник начнет понижаться и к четвергу опуститься до −19-ти. Соответственно самые холодные ночи (до −24 градусов) ждут красноярцев со среды на четверг и с четверга на пятницу.
 
Однако сразу после этого она начнет расти и в воскресенье снова вернется к уровню начала недели (-5 градусов).
 
Особых осадков на неделе не ожидается. Да и ветер будет сколь-либо ощутим лишь в ее начале — 4-5 метром в секунду. А потом, вплоть до воскресенья, он станет совсем легким — 1-3 м/с.
 
К середине первой рабочей недели нового года в Красноярске ощутимо похолодает 1
Источник: Гидрометцентр
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Автор: Петр Савельев
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