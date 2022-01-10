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Минтранс показал, как возводят Высокогорский мост

Минтранс показал, как возводят Высокогорский мост
Иллюстрация: Яндекс

Министерство транспорта Красноярского края опубликовало видео с площадки строительства Высокогорского моста. Протяженность объекта составит более 2 км, а длина через реку Енисей — почти 1,2 км.

#НОВОСТИ

Эта переправа обеспечит круглогодичную транспортную доступность 17 населённых пунктов, которые расположены на правом берегу Енисея.

Мост начали возводить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. Однако строительству помешал ледостав. Возведение моста продолжилось в 2021 году, после того, как ледостав завершился.

Отметим, мост станет самым северным автомобильным переходом через Енисей.

Закончить возведение моста планируют в 2023 году, кроме того, по контракту подрядчик должен будет содержать объект в течение трех лет после окончания строительства.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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