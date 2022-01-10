Антирекорд по мусорным засорам установили красноярцы в новогодние праздники
В новогодние каникулы аварийные бригады 388 раз выезжали на ликвидацию мусорных пробок в городе. Специалисты отмечают, что похожая ситуация повторяется из года в год.
Самая сложная ситуация с засором канализационной системы сложилась в мкр Слобода Весны. Там насосы, которые предназначены для перекачки сточной воды, 4 раза забивались твердыми бытовыми отходами.
На место выезжали три бригады рабочих, более трех суток они восстанавливали работу канализационно-насосной станции и откачивали стоки с проезжей части.
Специалисты КрасКома напоминают жителям города, что в унитаз категорически запрещено бросать: остатки еды, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки и другие нетканые материалы, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода.
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