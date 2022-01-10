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В Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭС

Ангара, Богучаны
Ангара, Богучаны. Автор фото: Rudian Wasiliy. Иллюстрация: photogoroda.com

Росприроднадзор инициировал проведение процедуры общественного обсуждения проекта Нижнебогучанской ГЭС. Пройдет оно сразу в двух населенных пунктах.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае пройдет общественное обсуждение проекта Нижнебогучанской ГЭС. Информация об этом появилась на сайте Росприроднадзора.
 
Напомним, что еще в октябре 2021 года стало известно, что En+ рассматривает возможность строительства в Сибири четырех новых электростанций, две из которых — в Красноярском крае. Об одной из них как раз и идет речь.
 
Общественное обсуждение будет проходить в двух населенных пунктах. Первое состоится 22 января 2022 года в Богучанах (ДК «Янтарь», ул. Ленина, 119). А второе — 29 января 2022 года в Кодинске (в «Приангарском политехническом техникуме», ул. Колесниченко, 6). Обсудить планируют техзадание.
 
Добавим, что Нижнебогучанскую ГЭС хотят построить на Ангаре, в 20 км выше Богучан. Ее мощность будет составлять 66 МВт. Ожидаемый объем инвестиций в проект — порядка 105 млрд рублей. Она станет частью проекта БЭМО.
 
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Автор: Петр Савельев
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