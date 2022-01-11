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Количество предпринимателей в Красноярском крае увеличилось на 3%

Количество предпринимателей в Красноярском крае увеличилось на 3%
Иллюстрация: pixabay.com

Несмотря на то, что число бизнес-организаций за год выросло, оно все еще остается меньше, чем было до пандемии.

#НОВОСТИ
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 января 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 101 355 представителей МСБ. Это на 3 088 (примерно 3%) больше, чем было на эту же дату год назад.
 
Большая часть этих организаций — 96,2% — это микропредприятия. Малых в общем списке — 3,5%, а средних — 0,3%. Год назад пропорция была примерно такой же — 96%, 3,7% и 0,3%. Также стоит отметить, что 60% субъектов МСП в крае зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (в 2021-м их было 58%).
 
Добавим, что на 10 января 2020 года на территории Красноярского края было зарегистрировано 106 969 малых и средних предпринимателей.
 
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Автор: Петр Савельев
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