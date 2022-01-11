Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
74,83
84,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года

QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года
Иллюстрация: pixabay.com

Более 60% жителей Красноярского края отметили, что введение QR-кодов запомнилось им сильнее всего в 2021 году. Опрос провела служба исследований hh.ru.

#НОВОСТИ

Вариант с ведением QR-кодов чаще всего выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

При этом для женщин это событие оказалось более значимым, чем для мужчин.

Введение QR-кодов стало самым запомнившимся событием и для жителей других городов России.

На втором месте оказалась стрельба в Казани. 26% жителей нашего региона отметили эту трагедию как наиболее запомнившуюся в прошлом году.

А вот на третьем месте оказались локдауны, которые наш регион вводил в июне и ноябре 2021 года.

Чуть больше 20% жителей региона отметили, что больше всего в ушедшем году им запомнился приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане и стрельба в Перми (по 21%).

Чуть меньше респондентов (20%) выбрало в качестве важных и запоминающийся событий 2021 года потопы и лесные пожары, а также массовое признание СМИ и журналистов иноагентами.

Интересно, что положительные события оказались в самом конце списка самым запоминающихся.

Так, например, только 8% респондентов отметили Чемпионат Европы по футболу, 5% выбрали вариант «60 лет со дня первого полета человека в космос», 4% выбрали церемонию вручения Нобелевских премий и лишь 2% вспомнили о музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
  • «Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
  • Красноярск вошел в топ-городов, где выгодно инвестировать в жильеКрасноярск вошел в топ-городов, где выгодно инвестировать в жилье
  • Минтранс показал, как возводят Высокогорский мостМинтранс показал, как возводят Высокогорский мост
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.