QR-коды стали для красноярцев самым запомнившимся событием 2021 года

Более 60% жителей Красноярского края отметили, что введение QR-кодов запомнилось им сильнее всего в 2021 году. Опрос провела служба исследований hh.ru.

Вариант с ведением QR-кодов чаще всего выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

При этом для женщин это событие оказалось более значимым, чем для мужчин.

Введение QR-кодов стало самым запомнившимся событием и для жителей других городов России.

На втором месте оказалась стрельба в Казани. 26% жителей нашего региона отметили эту трагедию как наиболее запомнившуюся в прошлом году.

А вот на третьем месте оказались локдауны, которые наш регион вводил в июне и ноябре 2021 года.

Чуть больше 20% жителей региона отметили, что больше всего в ушедшем году им запомнился приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане и стрельба в Перми (по 21%).

Чуть меньше респондентов (20%) выбрало в качестве важных и запоминающийся событий 2021 года потопы и лесные пожары, а также массовое признание СМИ и журналистов иноагентами.

Интересно, что положительные события оказались в самом конце списка самым запоминающихся.

Так, например, только 8% респондентов отметили Чемпионат Европы по футболу, 5% выбрали вариант «60 лет со дня первого полета человека в космос», 4% выбрали церемонию вручения Нобелевских премий и лишь 2% вспомнили о музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Читайте также: