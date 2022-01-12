Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
74,83
84,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев

Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев
Иллюстрация: politika.sevastopol.su

Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.

#НОВОСТИ
Анастасия Преловская (в девичестве Солопеко) стала пресс-секретарем губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщил портал ForPost со ссылкой на сообщение самой Преловской.
 
До этого назначения Преловская (Солопеко) руководила департаментом общественных коммуникаций Севастополя. Это пост она заняла в сентябре 2019 года — через пару месяцев после назначения Михаила Развожаева главой крымского города. Еще раньше она была заместителем Развожаева в ОНФ.
 
Прежний пресс-секретарь губернатора Севастополя — Татьяна Баева — подала в отставку в декабре 2021 года.
 
Читайте также:
Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя

Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.

Красноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорских

Он займет место Алексея Давыдова, об отставке которого стало известно еще вчера. В его сферу ответственности будет входить работа пяти департаментов и нескольких управлений мэрии.

 

 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
  • В Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭСВ Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭС
  • «Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»«Способна разорвать в клочья»: в Ужуре ракетный комплекс «Воевода» заменят на «Сармат»
  • Минтранс показал, как возводят Высокогорский мостМинтранс показал, как возводят Высокогорский мост
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.