Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев

Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.

Анастасия Преловская (в девичестве Солопеко) стала пресс-секретарем губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщил портал ForPost со ссылкой на сообщение самой Преловской.

была заместителем Развожаева в ОНФ. До этого назначения Преловская (Солопеко) руководила департаментом общественных коммуникаций Севастополя. Это пост она заняла в сентябре 2019 года — через пару месяцев после назначения Михаила Развожаева главой крымского города. Еще раньше оназаместителем Развожаева в ОНФ.

Прежний пресс-секретарь губернатора Севастополя — Татьяна Баева — подала в отставку в декабре 2021 года.

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Он займет место Алексея Давыдова, об отставке которого стало известно еще вчера. В его сферу ответственности будет входить работа пяти департаментов и нескольких управлений мэрии.