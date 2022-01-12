Красноярские либерал-демократы собирают подписи в поддержку арестованного Сергея Натарова

Этим его однопартийцы и сторонники хотят добиться изменения меры пресечения, назначенной задержанном лидеру регионального ЛДПР.

Красноярское краевое отделение Либерально-демократической партии России начало сбор подписей в поддержку лидера партии в регионе Сергея Натарова. Об этом сообщил телеграм-канал «Красноярскгейт».

Координатор краевого отделения Семен Сендерский подтвердил эту информацию.

Инициатива принадлежит членам партии и активистам из числа наших сторонников. Основная ее цель — изменение меры пресечения, которая избрана для Натарова», — рассказал Сендерский DK.RU.

Напомним, что Сергея Натарова, который сейчас является депутатом Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, задержали в конце декабря 2021 года. Официальной информации о причинах этого со стороны правоохранительных органов до сих пор не поступило. Однако есть мнение, что задержание связано с делом его сына — Антона Натарова — которого подозревают в растрате около 100 млн рублей.

Через пару дней после задержания суд назначил Натарову-старшему меру пресечения в виде заключения под стражу до конца февраля 2022 года. Его адвокаты с этим не согласны и обратились в суд с апелляцией, ссылаясь на здоровье задержанного. По словам Сендерского, дата ее рассмотрения пока не назначена, когда же это произойдет красноярские ЛДПРовцы передадут в суд собранные подписи, которых на сегодня (сбор стартовал в понедельник, 10 января) собрано порядка 250.

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