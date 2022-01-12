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Музыкальный театр покажет концерт «Ленинград – город живых!»

Музыкальный театр покажет концерт «Ленинград – город живых!»
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

27 января в 17:00 Красноярский музыкальный театр представит концертную программу, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

#НОВОСТИ

Этот концерт – дань памяти тем, кто прошел через сложнейшие испытания, и тем, кто поддерживал дух защитников и жителей города – артистам ленинградского Театра музыкальной комедии, работавшего в осажденном городе все 900 дней.

Вечер пройдет в формате литературно-музыкальной гостиной. Зрителей ждет рассказ о блокаде Ленинграда, о битве за Ленинград, о человеческих чувствах и переживаниях и, конечно же, об искусстве, которое помогало людям в то тяжелое и героическое время.

В программе вечера в исполнении солистов Красноярского музыкального театра прозвучат стихотворения Ольги Берггольц, Анатолия Бухвалова, Эдуарда Асадова и Юрия Воронова. Артисты исполнят такие знакомые многим вокальные композиции, как «Синий платочек» Ежи Петерсбурского и Якова Галицкого, «Два Максима» Сигизмунда Каца и Владимира Дыховичного, «Ленинградки» Виктора Плешака и Макса Дахие и другие.

 

Автор: Петр Савельев
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