СФУ продлит сессию студентам из Казахстана

График сдачи экзаменов для них будут составлять индивидуально. То же касается и тех, кто продолжает обучаться в университете.

Студентам из Казахстана, обучающимся в Сибирском федеральном университете, которые не смогли вернуться в Красноярск к зимней сессии из-за недавних волнений в стране, установят индивидуальные сроки сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Это распространяется и на госэкзамены.

Также предусмотрены и другие послабления для студентов из этого государства.

В случае если студентам не удастся вернуться в университет или не будет налажена связь к началу весеннего семестра, вуз организует обучение по индивидуальному учебному плану. Либо по желанию студентов им может быть предоставлен академический отпуск. Учебные планы будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией», — рассказали в СФУ.

По данным университета, сейчас в нем обучается 197 студентов из Казахстана. Около 50 из них пока не вернулись в Красноярск, уехав на родину на новогодние каникулы.

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