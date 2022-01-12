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СФУ продлит сессию студентам из Казахстана

СФУ продлит сессию студентам из Казахстана
Иллюстрация: vk.com/siberianfederal

График сдачи экзаменов для них будут составлять индивидуально. То же касается и тех, кто продолжает обучаться в университете.

#НОВОСТИ
Студентам из Казахстана, обучающимся в Сибирском федеральном университете, которые не смогли вернуться в Красноярск к зимней сессии из-за недавних волнений в стране, установят индивидуальные сроки сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Это распространяется и на госэкзамены.
 
Также предусмотрены и другие послабления для студентов из этого государства.
В случае если студентам не удастся вернуться в университет или не будет налажена связь к началу весеннего семестра, вуз организует обучение по индивидуальному учебному плану. Либо по желанию студентов им может быть предоставлен академический отпуск. Учебные планы будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией», — рассказали в СФУ.
По данным университета, сейчас в нем обучается 197 студентов из Казахстана. Около 50 из них пока не вернулись в Красноярск, уехав на родину на новогодние каникулы.
 
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Издания будут доступны всем читателям библиотеки университета. Причем, как в очно, так и удаленно.

Красноярский вуз вошел в тройку лидеров первого локального рейтинга RAEX

Первый рейтинг региональных высших учебных заведений подготовлен Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки.

 

Автор: Петр Савельев
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