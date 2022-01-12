Проезд в красноярских автобусах подорожает сразу на 6 рублей

Проекты приказов Министерства тарифной политики края, которые касаются установления нового тарифа в горском транспорте, опубликованы на сайте краевого правительства.

В документах отмечено, что проезд в городских автобусах планируют поднять до 32 рублей, а в электротранспорте — до 28. Таким образом, стоимость проезда повысится на четверть.

Вопрос об утверждении этих приказов будет рассмотрен 20 января на сессии правления министерства тарифной политики. Там же выберут дату, с которой начнут действовать новые тарифы.

О том, чтобы повысить стоимость проезда, красноярские перевозчики заговорили весной 2021 года. Тогда они жаловались на то, что отрасль сильно пострадала из-за пандемии.

Кроме того, цены на проезд в Красноярск не менялись три года.

В мэрии тогда отмечали, что перевозчики вправе просить пересмотреть тарифы в связи с тем, что подорожало топливо и запасные материалы.

О том, какой будет новая цена, до конца не было известно. Говорили, что проезд может подорожать на 4 рубля, а может и сразу на 14 — до 40 рублей.

Отметим, сейчас билет на проезд в автобусе стоит 26 рублей, в электротранспорте — 22 рубля.

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