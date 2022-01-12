Проезд в красноярских автобусах подорожает сразу на 6 рублей
Проекты приказов Министерства тарифной политики края, которые касаются установления нового тарифа в горском транспорте, опубликованы на сайте краевого правительства.
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Теплая зима в Красноярске «уронила» инфляцию
В Красноярском крае вновь снизилась годовая инфляция. По данным Центробанка, по итогам декабря этот показатель составлял 3,8%, по итогам января – 3,2%.
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Красноярские перевозчики потребовали поднять тарифы на проезд в автобусах
Красноярские перевозчики подали в региональное министерство транспорта документы на повышение цены проезда в автобусах города. Они заявили, что повышение тарифа необходимо для покрытия расходов.
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Проезд в красноярских такси стал дешевле
В Красноярском крае снизились цены на проезд в такси, а услуги всех остальных видов транспорта, от автобусов до самолета, подорожали. Таковы данные Красноярскстата.
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Красноярская железная дорога предложила пассажирам экономить на путешествиях
Зимний график движения на Красноярской железной дороге предполагает снижение цены на проезд до конца декабря.
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«Наземное метро» в Красноярске станет дешевле
В начале 2012 года у красноярцев появится альтернатива маршруткам – электрички, курсирующие по городу. Причем стоимость проезда в них такая же, как и в автобусах.
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Цены на проезд в красноярских маршрутках повышать не будут
Правительство края оставляет прежним размер тарифа на пассажирские перевозки в общественном транспорте.