Красноярская мэрия перевыполнила план по сносу незаконных рекламных конструкций

Муниципалитет убрал с улиц города рекламных носителей почти на треть больше, чем планировалось. На это потратили порядка 6 млн рублей.

За 2021 год в Красноярске было демонтировано 1 819 незаконных рекламных конструкций. Об этом рассказали в администрации города.

Такие конструкции портят внешний облик города, более того, могут представлять опасность. После выявления, они вносятся в реестр на демонтаж. Для сноса заключаются контракты с подрядными организациями», — рассказали в мэрии.

По информации муниципалитета, в прошлом году было заключено восемь таких контрактов на общую сумму чуть больше 6 млн рублей.

Сейчас же на территории Красноярска действует 1 664 разрешения на установку различных рекламных конструкций. За прошлый год бюджет города заработал на них 162,7 млн рублей. Всего в городе сейчас есть 1 718 мест для размещения рекламы.

Напомним, что изначально мэрия Красноярска планировала снести в городе 1 415 незаконных рекламных конструкций.

Читайте также:

Красноярск готовится получить первые деньги на метро Первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в этом году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Лапшин. Сколько именно денег поступит в край, пока неизвестно.

Красноярск вошел в топ-городов, где выгодно инвестировать в жилье

Красноярск попал в список из 10 городов, в которых жилье рассматривается как выгодная инвестиция. Наш город демонстрирует стабильно высокий спрос на покупку и аренду жилых помещений.

На площади Мира в Красноярске появился тропический островок

В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.