Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.01
74,52
84,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская мэрия перевыполнила план по сносу незаконных рекламных конструкций

Красноярская мэрия перевыполнила план по сносу незаконных рекламных конструкций
Иллюстрация: au.ru

Муниципалитет убрал с улиц города рекламных носителей почти на треть больше, чем планировалось. На это потратили порядка 6 млн рублей.

#НОВОСТИ
За 2021 год в Красноярске было демонтировано 1 819 незаконных рекламных конструкций. Об этом рассказали в администрации города.
Такие конструкции портят внешний облик города, более того, могут представлять опасность. После выявления, они вносятся в реестр на демонтаж. Для сноса заключаются контракты с подрядными организациями», — рассказали в мэрии.
По информации муниципалитета, в прошлом году было заключено восемь таких контрактов на общую сумму чуть больше 6 млн рублей.
 
Сейчас же на территории Красноярска действует 1 664 разрешения на установку различных рекламных конструкций. За прошлый год бюджет города заработал на них 162,7 млн рублей. Всего в городе сейчас есть 1 718 мест для размещения рекламы.
 
Напомним, что изначально мэрия Красноярска планировала снести в городе 1 415 незаконных рекламных конструкций.
 
Читайте также:
Красноярск готовится получить первые деньги на метро

Первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в этом году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Лапшин. Сколько именно денег поступит в край, пока неизвестно.

Красноярск вошел в топ-городов, где выгодно инвестировать в жилье

Красноярск попал в список из 10 городов, в которых жилье рассматривается как выгодная инвестиция. Наш город демонстрирует стабильно высокий спрос на покупку и аренду жилых помещений.

На площади Мира в Красноярске появился тропический островок

В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
  • В Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭСВ Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭС
  • Минтранс показал, как возводят Высокогорский мостМинтранс показал, как возводят Высокогорский мост
  • Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвоеСмертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.