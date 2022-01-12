Красноярская мэрия перевыполнила план по сносу незаконных рекламных конструкций
Муниципалитет убрал с улиц города рекламных носителей почти на треть больше, чем планировалось. На это потратили порядка 6 млн рублей.
Такие конструкции портят внешний облик города, более того, могут представлять опасность. После выявления, они вносятся в реестр на демонтаж. Для сноса заключаются контракты с подрядными организациями», — рассказали в мэрии.
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