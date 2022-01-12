Красноярску обновили список субсидируемых авиарейсов

В перечне таких перелетов порядка трёх десятков направлений. Большая часть из них — односторонние.

Росавиация утвердила перечень региональных авиамаршрутов между Красноярском и другими городами России, которые будут субсидироваться из бюджета в 2022 году. Об этом сообщили в Минтрансе Красноярского края.

Так, спецтарифы будут действовать на перелетах из Красноярска в Абакан, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Горно-Алтайск, Кемерово, Ленск, Нерюнгри, Нижнеангарск, Новокузнецк, Олекминск, Полярный, Симферополь, Таксимо, Талакан, Тюмень, Усть-Илимск, Усть-Кут, Уфу, Хабаровск, Челябинск, Читу и Якутск. На этих направлениях субсидии будут выдавать только на перелеты туда. На тех же условиях можно будет прилететь в Красноярск из Мирного.

Перелеты же туда и обратно будут субсидироваться на рейсах между Красноярском и Южно-Сахалинском, Комсомольском-на-Амуре, Улан-Удэ и Якутией.

Подробнее о правилах предоставления субсидий по различным направлениям можно узнать здесь .

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