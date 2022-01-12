Скончалась основатель первого независимого телеканала Красноярска

СМИ сообщают о смерти Натальи Сысоевой, известного красноярского журналиста, основателя телеканала «Прима».

Наталья Сысоева умерла 12 января на 62 году жизни. Причины смерти не сообщаются, информация о месте прощания станет известна завтра.

Добавим, Наталья Сысоева стояла у истоков современного красноярского ТВ и во-многом повлияла на ключевые процессы в отрасли. В феврале 1991 года она запустила первую частную телекомпанию Красноярска — «Прима ТВ». Это был совершенно новый формат телевидения — без официоза. Ведущие с телеэкрана обсуждали проблемы обычных горожан — говорили о вещах близких и понятных каждому.

Также Наталья Сысоева была депутатом Горсовета и вице-мэром, курировала информационную политику.