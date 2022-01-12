Глава города Назарово подал в отставку
Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Назарово Сергея Сухарева будет рассмотрен на внеочередной сессии Горсовета 14 января.
Кроме того, народные избранники рассмотрят вопрос о начале конкурса на должность главы Назарова.
По сообщениям местных СМИ, г-н Сухарев, возглавлявший мэрию с 2017 года, подал в отставку по собственному желанию без объяснения причин.
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