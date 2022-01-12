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Глава города Назарово подал в отставку

Глава города Назарово подал в отставку
Иллюстрация: nazarovo-online.ru

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Назарово Сергея Сухарева будет рассмотрен на внеочередной сессии Горсовета 14 января.

#НОВОСТИ

Кроме того, народные избранники рассмотрят вопрос о начале конкурса на должность главы Назарова.

По сообщениям местных СМИ, г-н Сухарев, возглавлявший мэрию с 2017 года, подал в отставку по собственному желанию без объяснения причин.

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Автор: Петр Савельев
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