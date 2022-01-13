Старый Новый год в Красноярске будет морозным

Ночью столбик термометра в городе опуститься ниже, чем обычно. Но уже на следующий день придет потепление.

В ночь с 13 на 14 января 2022 года температура воздуха в Красноярске опуститься ниже обычного. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет −26...-30», — цитирует метеоролога агентство.

Однако, по словам Вильфанда, продержится морозная погода недолго — буквально на следующий день (15 января) столбик термометра в Красноярске поднимется на 15 делений. И дальше потепление продолжится — по информации Гидрометцентра, в начале следующей недели температура воздуха в Красноярске будет на уровне −3...-5 градусов.

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