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Старый Новый год в Красноярске будет морозным

Старый Новый год в Красноярске будет морозным
Иллюстрация: club-nikon.ru

Ночью столбик термометра в городе опуститься ниже, чем обычно. Но уже на следующий день придет потепление.

#НОВОСТИ
В ночь с 13 на 14 января 2022 года температура воздуха в Красноярске опуститься ниже обычного. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет −26...-30», — цитирует метеоролога агентство.
Однако, по словам Вильфанда, продержится морозная погода недолго — буквально на следующий день (15 января) столбик термометра в Красноярске поднимется на 15 делений. И дальше потепление продолжится — по информации Гидрометцентра, в начале следующей недели температура воздуха в Красноярске будет на уровне −3...-5 градусов.
 
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Автор: Петр Савельев
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