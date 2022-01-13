Старый Новый год в Красноярске будет морозным
Ночью столбик термометра в городе опуститься ниже, чем обычно. Но уже на следующий день придет потепление.
Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет −26...-30», — цитирует метеоролога агентство.
Проекты приказов Министерства тарифной политики края, которые касаются установления нового тарифа в горском транспорте, опубликованы на сайте краевого правительства.
Красноярск вошел в топ-городов, где выгодно инвестировать в жилье
Красноярск попал в список из 10 городов, в которых жилье рассматривается как выгодная инвестиция. Наш город демонстрирует стабильно высокий спрос на покупку и аренду жилых помещений.
На площади Мира в Красноярске появился тропический островок
В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.