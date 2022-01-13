Экспорт круглого леса из Красноярского края вырос на 17%

В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках.

В 2021 году из Красноярского края на экспорт было отправлено 6,2 млн кубометров леса и пиломатериалов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, который занимается фитосанитарным контролем всей отгружаемой древесины.

Основная доля в поставках пришлась на пиломатериалы — их за рубеж было поставлено 5,1 млн кубометров (82% от общего объема). Круглого же леса было отправлено 831 тысяча кубов.

По сравнению с 2020 годом, объем кругляка, экспортированного из края, вырос на 17%, а общее количество отгруженной древесины сократилось на 9%», — рассказали DK.RU в Россельхознадзоре.

Основным зарубежным потребителем красноярского леса и пиломатериалов остается Китай — в эту страну за 2021 год было поставлено 4,4 млн кубов древесины.

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