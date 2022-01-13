Экспорт круглого леса из Красноярского края вырос на 17%
В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках.
По сравнению с 2020 годом, объем кругляка, экспортированного из края, вырос на 17%, а общее количество отгруженной древесины сократилось на 9%», — рассказали DK.RU в Россельхознадзоре.
В Красноярском крае за 9 месяцев 2021 года осуществлено 24,2% внешнеторговых операций от всего товарооборота Сибирского федерального округа (СФО).
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В прошлом году цифра была пусть не на много, но меньше. Основные направления — Китай, Нидерланды и Германия. Туда краевые предпринимали поставляют продукты питания, мебель и многое другое.
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Новые активы расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Их приобретение обошлось холдингу в более чем полмиллиарда долларов.