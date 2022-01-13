«Сообщили о минировании»: в Красноярске эвакуируют людей из торговых центров

По неофициальной информации, происшествие коснулось пяти ТРЦ, нескольких гипермаркетов и еще ряда организаций. Власти произошедшее пока не комментируют.

Утром 13 января 2022 года в Красноярске начали эвакуировать людей из торговых центров.

По данным телеграм-канала Kras Mash речь идет о ТРЦ «Планета», «Оптима», «Июнь», Red sail, ТЦ «На Свободном», гипермаркетах «О’кей» и «Лента», спорткомплексе «Революция», бизнес-центре «Евразия» и школе № 157.

Ни в полиции, ни в МЧС, ни в Росгвардии ситуацию не комментируют. Связаться же с антитеррористическим комитетом не удалось. Однако, по данным ТАСС, причиной стала очередная волна сообщений о минировании.

Пришли письма [на электронную почту с угрозами о минировании] трех торгово-развлекательных центров и одной школы. Проводится эвакуация», — рассказал агентству собственный источник.

По сообщению телеграм-канала «Красноярск № 1», на месте работают саперы и кинологи.

Подобные сообщения поступают и из других городов России. К примеру, в Екатеринбурге из-за писем о минировании вчера были эвакуированы учащиеся и учителя более чем 150 школ, а в Новосибирске «атаке» подверглись налоговые и суды.