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«Сообщили о минировании»: в Красноярске эвакуируют людей из торговых центров

У бизнес-центра "Евразия"
У бизнес-центра "Евразия". Иллюстрация: скрин с видео "Красноярск №1"

По неофициальной информации, происшествие коснулось пяти ТРЦ, нескольких гипермаркетов и еще ряда организаций. Власти произошедшее пока не комментируют.

#НОВОСТИ
Утром 13 января 2022 года в Красноярске начали эвакуировать людей из торговых центров.
По данным телеграм-канала Kras Mash речь идет о ТРЦ «Планета», «Оптима», «Июнь», Red sail, ТЦ «На Свободном», гипермаркетах «О’кей» и «Лента», спорткомплексе «Революция», бизнес-центре «Евразия» и школе № 157.
 
Ни в полиции, ни в МЧС, ни в Росгвардии ситуацию не комментируют. Связаться же с антитеррористическим комитетом не удалось. Однако, по данным ТАСС, причиной стала очередная волна сообщений о минировании.
Пришли письма [на электронную почту с угрозами о минировании] трех торгово-развлекательных центров и одной школы. Проводится эвакуация», — рассказал агентству собственный источник.
По сообщению телеграм-канала «Красноярск № 1», на месте работают саперы и кинологи.
 
Подобные сообщения поступают и из других городов России. К примеру, в Екатеринбурге из-за писем о минировании вчера были эвакуированы учащиеся и учителя более чем 150 школ, а в Новосибирске «атаке» подверглись налоговые и суды.
Автор: Петр Савельев
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