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Красноярскому краю выделят деньги на ремонт школ

Красноярскому краю выделят деньги на ремонт школ
Иллюстрация: pixy.org

Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.

#НОВОСТИ
На ремонт школ Красноярского края в 2022-2023 годах планируют потратить 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.
 
Большая часть этих денег — 1,5 млрд — поступит из федерального бюджета. Остальное добавит краевая казна.
В Красноярском крае более тысячи школ и примерно 20% из них были построены еще в советское время и нуждаются в капитальном ремонте. Федеральные средства помогут нам обновить инфраструктуру образовательных учреждений, которые остро в этом нуждаются», — говорит министр образования Красноярского края Светлана Маковская.
Выделенные деньги пойдут на ремонт 33 школ в 15 муниципалитетах края. В частности, речь идет об Ачинске, Бородино, Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, а также Березовском, Сухобузимском, Енисейском, Ермаковском, Новоселовском, Ирбейском, Уярском, Курагинском, Северо-Енисейском и Пировском районах.
 
В 31 школе из этого списка ремонт начнется уже в этом году, а в оставшихся двух — в следующем. Помимо ремонта в этих школах планируют обновить и учебное оборудование.
 
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Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.

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Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.

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Возводят сооружение в первую очередь для безопасности учащихся новой школы, которая должна появиться в этом районе.

Автор: Петр Савельев
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