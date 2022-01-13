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ГК «Кашалот» расширила зону своего присутствия на территории Красноярского края

ГК «Кашалот» расширила зону своего присутствия на территории Красноярского края
Иллюстрация: А.Паниотов

ГК «Кашалот» выиграла конкурс и начнёт оказывать услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Рыбинской технологической зоне Красноярского края.

#НОВОСТИ

30 декабря 2021 г. министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых подписал приказ о присвоении статуса регионального оператора на 10 лет.

Напомним, ГК «Кашалот» уже обслуживает Лесосибирскую и Канско-Абанскую техзоны, управляет 4 полигонами и сортировочным комплексом. Теперь «Кашалот» будет обслуживать ещё 100 тысяч потребителей в 186 населённых пунктах Рыбинского, Ирбейского, Уярского и Партизанского районов. В соответствии с территориальной схемой, ежегодный объём ТКО в Рыбинской техзоне составляет 36 тыс. тонн. В перспективе в компании намерены сортировать отходы, извлекать вторсырьё и отправлять его на переработку.

«Такой подход позволит нам эффективно сработать в Рыбинской технологической зоне и решит сразу несколько задач. Во-первых, это увеличит срок эксплуатации уже имеющихся двух полигонов и снизит экологическую нагрузку. Во-вторых, извлекаемые вторичные ресурсы помогут сдерживать перспективный рост тарифов» - отмечает председатель Совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин.

В ближайшее время для Рыбинской техзоны будет утверждён единый тариф, а с потребителями и юрлицами заключены договоры на оказание услуг.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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