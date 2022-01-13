Власти Красноярского края подтвердили информацию о псевдоминировании ТРЦ в Красноярске

Утром четверга сотрудников и посетителей ряда торгово-развелкательных центров Красноярска массово эвакуировали из-за сообщений о минировании.

Антитеррористическая комиссия Красноярского края подтвердила, что причиной массовой эвакуации людей из ТРЦ и других подобных организаций являются сообщения о минировании.

С начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений», — рассказали в комиссии.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что из ряда ТРЦ и других подобных комплексов в спешном порядке массово эвакуируют людей. Тогда оперативно прояснить ситуацию не удалось.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — говорят власти.

Добавим, что сообщения о псевдоминированиях вчера поступали и из других городов России.