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Власти Красноярского края подтвердили информацию о псевдоминировании ТРЦ в Красноярске

Власти Красноярского края подтвердили информацию о псевдоминировании ТРЦ в Красноярске
Иллюстрация: veved.ru

Утром четверга сотрудников и посетителей ряда торгово-развелкательных центров Красноярска массово эвакуировали из-за сообщений о минировании.

#НОВОСТИ
Антитеррористическая комиссия Красноярского края подтвердила, что причиной массовой эвакуации людей из ТРЦ и других подобных организаций являются сообщения о минировании.
С начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений», — рассказали в комиссии.
Напомним, что сегодня утром стало известно, что из ряда ТРЦ и других подобных комплексов в спешном порядке массово эвакуируют людей. Тогда оперативно прояснить ситуацию не удалось.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — говорят власти.
Добавим, что сообщения о псевдоминированиях вчера поступали и из других городов России.
Автор: Петр Савельев
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