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Красноярск простится с Натальей Сысоевой 15 января

Красноярск простится с Натальей Сысоевой 15 января
Иллюстрация: Яндекс

Прощание с красноярским журналистом и основателем телеканала «Прима» Натальей Сысоевой состоится в субботу, 15 января, с 11:30 до 13:00 в красноярском Доме офицеров.

#НОВОСТИ

Наталья Сысоева умерла 12 января, ей был 61 год. Причины смерти пока неизвестны.

Наталья Сысоева приехала в Красноярск в 1984 году. Она стояла у истоков современного красноярского телевидения, в 1991 году запустила первую частную телекомпанию Красноярска — «Прима ТВ».

Кроме того, она была депутатом горсовета и вице-мэром, курировала информационную политику.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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