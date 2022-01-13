Управленцы и топ-менеджеры: кому сложнее всего трудоустроиться в Красноярском крае

Самые большие сложности с поиском работы в Красноярском крае возникают у топ-менеджеров. Конкуренция за вакантные места у них выше, чем у начинающих специалистов. Об этом рассказали эксперты hh.ru.

Сложности с трудоустройством также испытывают руководители и управленцы — на одну вакансию претендуют, в среднем, 5,7 потенциальных кандидатов.

А легче всего найти работу в Красноярском крае строителям и специалистам по недвижимости, медикам, а также представителям рабочего персонала — здесь конкуренция почти отсутствует. Эти специальности входят в число дефицитных.

В целом же, количество открытых вакансий в нашем регионе в декабре прошло года выросло на 75% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чаще всего работодатели искали специалистов профессиональной сферы «Продажи» — на них пришлось 25% от всех предложений о работе.

На втором месте по востребованности оказались строители, специалисты по недвижимости и рабочий персонал (по 17% всех вакансий), на третьем месте — водители и логисты (14%).

Также много вариантов для трудоустройства было у специалистов сфер «Производство», «Информационные технологии», «Административный персонал», «Медицина, фармацевтика» и «Добыча сырья».

Что касается размещённых резюме, тут желания жителей Красноярского края совпали с возможностью работодателей — популярными у красноярцев оказались почти те же самые сферы.

Лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» — это 21% от всех соискателей в регионе.

На втором месте — «Продажи» (10%), на третьем — «Административный персонал» (8%).

Также соискатели активно размещали резюме в сферах «Транспорт», «Производство», «Информационные технологии», «Рабочий персонал», «Бухгалтерия» и «Высший менеджмент». В целом в декабре в регионе было открыто на 7% больше резюме, чем год назад.

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