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Юлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского края

Юлия Верхушина
Юлия Верхушина. Иллюстрация: instagram.com/julia_verh

В новой должности она продолжит курировать туристическую отрасль в регионе, но пост руководителя профильного агентства покинет.

#НОВОСТИ
Юлия Верхушина покинула пост руководителя агентства по туризму Красноярского края и заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
 
На новом месте она продолжит курировать вопросы туризма, но также займется развитием в крае креативных индустрий.
Тема креативных индустрий в последнее время активно звучит не только в федеральной, но и региональной повестке. На данном этапе наша основная задача — создать условия для развития творческих сообществ», — сказала Верхушина.
Планируется, что в ближайшее время креативные предприниматели получат поддержку в виде льготных условий аренды мастерских и рабочих пространств для реализации своих проектов, помощь в продвижении продуктов и в выходе на новые рынки, гранты на открытие дела и так далее.
 
Кто же займет место Верхушиной в агентстве по туризму, пока неясно — в пресс-службе правительства края DK.RU заявили, что пока не располагают такой информацией.
 
Напомним, что агентством по туризму Красноярского края Юлия Верхушина руководила с декабря 2018 года. А до этого она работала заместителем руководителя краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития.
 
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Автор: Петр Савельев
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