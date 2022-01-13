Ипподром Красноярска предлагают вынести за черту города
АО «Росиподромы» выставило объект на торги как непрофильный актив. В связи с этим правительство региона обсуждает варианты решения вопроса, а активисты настаивают на сохранении.
В ходе дискуссии о судьбе Красноярского ипподрома представители правительства края и активисты рассмотрели варианты развития пригородных ипподромов.
Леонид Шорохов, вице-премьер региона, заявил, что в решении проблемы потери ипподрома надо «исходить из возможностей».
В частности, емельяновский ипподром «Мустанг» может удвоить мощности по содержанию и обслуживанию лошадей.
Кроме того, 16 животных и манеж с конюшней есть на ферме «Коза-дереза» в пригороде Красноярска. Здесь расположен красноярский центр иппотерапии, занятия проводят квалифицированные специалисты. Мощности ипподрома предлагает расширить глава хозяйства Андрей Болсуновский.
Ведутся переговоры с Натальей Пыжиковой, ректором КрасГАУ — рассматриваются варианты о расширении перечня услуг, предоставляемых учебно-спортивным комплексом коневодства, в том числе занятий иппотерапией.
Активисты между тем опубликовали на Change.org петицию, они считают, что Красноярский ипподром представляет собой объект культурного наследия со столетней историей, который необходимо защитить и взять на региональный баланс.
Это один из совсем немногих объектов культурного наследия, за которого стоит бороться! 100-летняя история города и края! Где наши чиновники именно города и края, которые в первую очередь должны это отстаивать и защищать! Но сколько можно все продавать и распродавать! Оставьте детям радость и счастье общения с этими прекрасными животными! Почему «Роев ручей» содержат, а ипподром нет!?», -- сообщают красноярцы в комментариях к петиции.
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