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Скончался известный красноярский хирург-травматолог

Скончался известный красноярский хирург-травматолог
Иллюстрация: gornovosti.ru

Борис Коган, заслуженный врач РФ, экс-замглавврача по хирургии БСМП, скончался 13 января на 81-м году жизни.

#НОВОСТИ

Информацию подтвердили в БСМП и в Минздраве края.

Борис Коган применял прогрессивные методы лечения пациентов. Он первым в Красноярске стал оперировать переломы конечностей по методике Илизарова. Под его руководством профессиональный рост получили травматологи, работающие в БСМП и в других клиниках страны.

Прощание с Коганом состоится 14 января с 12:00 до 13:00 в актовом зале больницы на Курчатова, 17.

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    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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